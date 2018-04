Lucia Bramieri e Simone Coccia : messaggi a luci rosse letti in diretta al GF : Simone Coccia e lucia Bramieri: al Grande Fratello i messaggi a luci rosse letti durante la diretta I messaggi scambiati tra lucia Bramieri e Simone Coccia hanno fatto molto discutere gli esperti di gossip già molto prima dell’inizio dei giochi al GF. Il contenuto di questa corrispondenza, inoltre, pare sia stato consegnato in questi giorni […] L'articolo lucia Bramieri e Simone Coccia: messaggi a luci rosse letti in diretta al GF ...