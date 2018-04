Lucia Bramieri Dalla lite con Danilo Aquino alla minaccia di ritiro Grande Fratello

GRANDE FRATELLO 2018 / Babrara D'Urso conferma : domani il faccia a faccia tra Simone Coccia e Lucia Bramieri : GRANDE FRATELLO 2018, nella Casa si inizia a parlare di nomination e si fanno le prime strategie. Lucia, Filippo e il nido d'amore in giardino: “Sta uscendo quella che sono io...”(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 17:28:00 GMT)

Grande Fratello - Barbara D’Urso : “Ho gli sms hot tra Simone Coccia e Lucia Bramieri” : Simone Coccia Colaiuta, noto per essere il fidanzato dell’onorevole Stefania Pezzopane e concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello, avrebbe fatto in passato delle avances a Lucia Bramieri, nuora di Gino Bramieri e anche lei concorrente del GF15, spedendole una serie di messaggi hot. Questi messaggi, ha annunciato Barbara D’urso nel corso di Domenica Live mostrando una busta con il logo del Grande Fratello, verranno ...

GF 15 - lite fuoribonda tra Danilo e Lucia Bramieri : lite furibonda nella casa del Grande Fratello . Protagonisti della discussione, Danilo Aquino e Lucia Bramieri . Il tecnico romano si sarebbe offeso per una frase pronunciata dalla nuora del grande ...

Grande Fratello : lite tra Lucia Bramieri e Danilo Aquino (VIDEO) : Lucia Bramieri litiga con Danilo Aquino al Grande Fratello 15 Non è passato un giorno dalla lite tra Lucia Bramieri e il Tarzan di Viterbo avvenuta dentro la Casa del Grande Fratello che è scoppiata di nuovo un’altra bufera tra la stessa Bramieri e Danilo Aquino. Ciò è accaduto a ridosso delle 2 di notte, tanto che, come ben sapete, il litigio è stato interrotto a causa della sirena che obbligava tutti ad andare a dormire. Il pretesto ...

ALBERTO MEZZETTI SI RITIRA DAL GRANDE FRATELLO 15? / Tarzan litiga con Lucia Bramieri e medita di andarsene : ALBERTO MEZZETTI si RITIRA dal GRANDE FRATELLO 15? Tarzan ha litigato con Lucia Bramieri e altri componenti della casa, medita quindi di andarsene dopo neanche una settimana dall'inizio.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 21:21:00 GMT)

Grande Fratello 2018 - Stefania Pezzopane : “La storia tra Simone e Lucia Bramieri? Per me già archiviata” : “Sono giornate politiche complesse e impegnate, due giorni fa sono stata eletta nell’ufficio di presidenza del gruppo della Camera: io continuo il mio percorso, mentre Simone è al Grande Fratello”. A parlare è Stefania Pezzopane, deputato in carica per il Partito Democratico, salita agli onori della cronaca rosa per la sua storia con Simone Coccia Colaiuta, di ben 24 anni più giovane di lei. L’ex muratore e spogliarellista, martedì ...

Grande Fratello : Lucia Bramieri sbotta contro Alberto Mezzetti : Lucia Bramieri si scaglia contro Alberto Mezzetti a Grande Fratello 15 Alberti Mezzetti ha fatto infuriare Lucia Bramieri durante le ultime ore della diretta di stanotte del Grande Fratello, andata in onda su Mediaset Extra fino alle 2. I consigli forse troppo invadenti del Tarzan di Viterbo sono stati criticati dalla ex nuora di Bramieri che come un fiume in piena non ha lasciato tempo al compagno di avventure di replicare. Lucia ha sbottato ...

Grande Fratello - Lucia Bramieri : "Se vinco so già a chi fare la dedica. Su di me costruita un'immagine falsa" : “Piango da quando sono arrivata. Qui è come essere in analisi, è una terapia di gruppo”. A dirlo è Lucia Bramieri, da martedì sera inquilina del Grande Fratello.Durante una chiacchierata in giardino con Simone Coccia, la nuora di Gino Bramieri ha ricordato (pur senza citarlo apertamente) il marito Cesare, scomparso nel 2008 dopo una lunga malattia.prosegui la letturaGrande Fratello, Lucia Bramieri: "Se vinco so già a chi fare la dedica. ...

Grande Fratello 15 - Simone Coccia e i messaggi a Lucia Bramieri : "Ogni tanto si fanno degli scivoloni..." : Simone Coccia Colaiuta, il fidanzato dell'onorevole Stefania Pezzopane e concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello, avrebbe tentato di approcciare Lucia Bramieri, nuora di Gino Bramieri e anche lei concorrente del GF15, spedendole una serie di messaggi hot.Dopo un'iniziale smentita, Simone Coccia, colui che avrebbe avuto ben oltre 2mila donne (prima di appendere il perizoma al chiodo...) ha deciso di ammettere la verità, ...

