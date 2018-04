Lovers Film Festival | “rivolta colorata” a Torino per il festival cinematografico a tema

domanipress

: Il Lovers Film Festival - Torino Lgbtqi Visions è sempre un'esperienza bellissima...con voi di più Alberto Cappello… - WalterRevello : Il Lovers Film Festival - Torino Lgbtqi Visions è sempre un'esperienza bellissima...con voi di più Alberto Cappello… - MISTERO_MISTERI : Torino, Immanuel Casto giurato al Lovers Festival:'In futuro sogno di dirigere un film' - raspa90 : RT @RepubblicaTv: Torino, Immanuel Casto giurato al Lovers Festival:'In futuro sogno di dirigere un film' -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Aria di festa, gioia e “rivolta colorata” aldi, dove il cinema, la fotografia e performance teatrali di sperimentazione e indagine fisica e emotiva hanno cercato di affrontare e mostrarci temi importanti come la rivendicazione e lotta dei diritti della comunità LGBTQI. Il cinema attraverso il suo sguardo critico, indagatore e capace di ribaltare la realtà ha unito in questoFest le voci e le “visioni” di registi, artisti e di tutti coloro chi si impegnano nella “lotta” contro chi non rispetta la diversità di genere, rivendicando i propri diritti ed esaltando l’amore come sentimento e forma d’espressione in cui non esiste sesso e limiti di essere. Una “rivolta” o meglio una festa “colorata” in cui con gioia ma con tanta profondità e professionalità si tenta di utilizzare le ...