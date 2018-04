Lorenzo Riccardi Uomini e Donne | arriva il secondo bacio con Sara Ma la tronista è

UOMINI E DONNE/ Sara Affi Fella sceglie Lorenzo Riccardi? Un gesto importante (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Luigi Mastroianni e Giordano Mazzocchi: due atteggiamenti differenti prima della scelta di Sara Affi Fella(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 15:32:00 GMT)

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi : romantico gesto per Sara Affi Fella : Uomini e Donne, Sara Affi Fella vicina alla scelta: la dedica di Lorenzo Riccardi Lorenzo ha completamente perso la testa per Sara Affi Fella, è ufficiale. L’ultimo romantico gesto del corteggiatore di Uomini e Donne promette molto bene. Il pubblico del Trono Classico sembra sperare che la scelta della tronista ricadi su Luigi. In ogni […] L'articolo Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi: romantico gesto per Sara Affi Fella proviene da ...

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi - corteggiatore di Sara - a casa di Fabrizio Corona : Dalla 'Corona' del trono di Sara Affi Fella, alla casa di un altro Corona, ben più noto. È quello che sta succedendo in queste ore a Lorenzo Riccardi, corteggiatore di Uomini e Donne, finito nel mirino per essere stato ospite in casa di Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi che dopo aver scontato un periodo in carcere ora è agli arresti domiciliari nella sua abitazione. Il tutto è confermato da alcune Instagram Stories del ragazzo, che lo ...

U&D - Lorenzo Riccardi : lo scatto con Fabrizio Corona che fa discutere Video : #Lorenzo Riccardi ha diviso le troniste e scatenato accesi dibattiti tra i seguaci di Uomini e Donne [Video]. Durante il percorso nel dating show, il corteggiatore ha conquistato la ribalta con il suo atteggiamento da guascone. Un mattatore capace di tenere a lungo sulla corda Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Tra uscite imprevedibili, segnalazioni, roventi discussioni e clamorosi dietrofront, il ventiduenne si è avvicinato sempre più all’ex ...

Lorenzo Riccardi a casa di Fabrizio Corona! E’ già polemica! : Che cosa ci fa Lorenzo Riccardi, corteggiatore di Sara Affi Fella a Uomini e Donne Classico in casa di Fabrizio Corona? Le foto fanno il giro del web ed è già polemica! scopriamo la verità! Lorenzo Riccardi potrebbe essere il futuro fidanzato di Sara Affi Fella. A Uomini e Donne Classico il pretendente è perennemente al centro dell’attenzione. Lui si professa innamorato di lei, ma spesso e volentieri si rende protagonista di divertenti ...

“Era a casa sua”. Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi : beccato! Il corteggiatore di Sara Affi Fella è stato tradito dalle sue stesse Instagram stories. Fan divisi : Un sabato sera decisamente alternativo quello di Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne. I fan più attenti hanno subito notato che il corteggiatore di Sara Affi Fella ha condiviso delle Storie su Instagram a casa di una persona molto, molato particolare. Dai dettagli, infatti, Lorenzo ha fatto notare di essere in compagnia di alcuni suoi amici e di Giulia Provvedi, la sorella di Silvia, fidanzata di Corona. Sì, Lorenzo era a casa di Fabrizio ...

Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi a casa di Fabrizio Corona : Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi e Fabrizio Corona sono amici? Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne ha trascorso la serata di sabato a casa di Fabrizio Corona. I fan più attenti hanno subito notato che il corteggiatore di Sara Affi Fella ha condiviso delle Storie su Instagram a casa del noto ex re dei paparazzi. […] L'articolo Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi a casa di Fabrizio Corona proviene da Gossip e Tv.

