L' Olanda rende omaggio ad Avicii | le campane di Utrecht suonano la sua musica

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : Italia irriconoscibile - il Settorosa si arrende all’Olanda ai quarti di finale : Pronti, via e subito uno scontro diretto decisivo. Una partita vista e rivista negli ultimi anni nella Pallanuoto femminile: Italia-Olanda. In quel di Pontevedra il match era valido per i quarti di finale di Europa Cup 2018: ad aggiudicarselo sono le Orange che vincono per 8-6 e volano in semifinale, dove affronteranno sabato la Grecia. Per le azzurre, al termine di un incontro giocato in modo irriconoscibile, a lunghi tratti ad inseguire le ...