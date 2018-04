Liverpool-Roma | Di Francesco | ' Sì | possiamo vincere la Champions Ballottaggio

Spalletti : “Liverpool-Roma? La guarderò - c’è da imparare” : “Liverpool-Roma? La guarderò perché c’è da imparare. La Roma ha fatto dei risultati straordinari in Champions. Merito della società, dell’allenatore e molto più dei giocatori ai quali sono molto affezionato”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, al termine dell’incontro tra gli arbitri della Can A e i dirigenti, gli allenatori e i calciatori della Serie A a Roma. (AdnKronos) L'articolo ...

Roma - Di Francesco : 'Vogliamo Kiev. Sarà fondamentale essere più squadra del Liverpool' : Il grande giorno sta arrivando. Mancano 24 ore a Liverpool-Roma ed Eusebio Di Francesco prova a raggruppare le idee per affrontare la partita più importante del club in campo internazionale da 34 anni ...

Malagò : “la Roma deve crederci col Liverpool” : “La Roma può battere il Liverpool? Penso che quando arrivi fino a questo punto ci devi provare, poi vediamo cosa succede”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, rispondendo a una domanda sulle chance dei giallorossi alla vigilia della semifinale di andata di Champions ad Anfield contro i Reds. (AdnKronos) L'articolo Malagò: “la Roma deve crederci col Liverpool” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Liverpool-Roma in tv - dove vedere in diretta la Champions League : I giallorossi ritrovano l'ex Salah nella semifinale di Champions ad Anfield. Pallotta: "Possiamo battere qualsiasi squadra"

Liverpool-Roma - Di Francesco c'è : 'Giocheremo alla pari' : 'Il Liverpool ha la possibilità di giocare in casa, ma noi avremo la forza di giocare insieme con loro. Sarà fondamentale essere più squadra, sappiamo che giochiamo con una squadra diversa rispetto il ...

Roma - Dzeko pronto ad affrontare il Liverpool : 'Le due partite più importanti della stagione' : Edin Dzeko si è dimostrato un grande protagonista in questa stagione giallorossa, che sta regalando tantissime emozioni anche grazie alle reti del bosniaco. Il doppio confronto contro il Liverpool è ...

Roma - 22 convocati per il Liverpool : Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ha convocato 22 giocatori per il match con il Liverpool di domani sera, andata delle semifinali di Champions League. Ecco la lista dei 22 giallorossi: Alisson Becker, Andrea Romagnoli, Lukasz Skorupski, Luca Pellegrini, Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Elio Capradossi, Federico Fazio, Alessandro Florenzi, Bruno Peres, Kostas Manolas, Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Lorenzo Pellegrini, Daniele De ...

Liverpool-Roma - la conferenza di Eusebio Di Francesco LIVE : Le garanzie di una rosa profonda in tutti i ruoli hanno permesso alla Roma di arrivare allo scontro con il LIVErpool facendo riposare tanti titolari e al tempo stesso tenendo alto il morale dopo il ...

Pallotta : “Liverpool forte ma Roma non è da meno” : “Tutti pensano che il Liverpool sia più forte della Roma, soprattutto per i successi sul Manchester City che quest’anno ha vinto la Premier ed è fortissimo, non mi preoccupa alcuna squadra, ce la giochiamo”. Sono le parole del presidente della Roma, James Pallotta, alla vigilia della semifinale Champions contro il Liverpool. “Se giochiamo come contro Barcellona e Chelsea possiamo battere chiunque -prosegue il presidente ...

Liverpool-Roma - semifinale andata Champions League 2018 : i giallorossi cercano l’impresa ad Anfield. Si vuol cambiare la storia! : “Yes we can”. Era lo slogan di qualcuno in politica ma, visto l’avversario, se lo starà ripetendo nel cuore e nel cervello ogni giocatore della Roma. Domani sera alle ore 20.45, la formazione allenata da Eusebio Di Francesco si esibirà nel celebre palcoscenico di Anfield. L’urlo dei tifosi del Liverpool sarà assordante ma i giallorossi non dovranno lasciarsi condizionare dal loro canto incessante e dalla ...

Klopp : “Liverpool - rispetta la Roma. Salah è così forte grazie a loro” : Klopp: “Liverpool, rispetta la Roma. Salah è così forte grazie a loro” Il tecnico dei Reds: “Salah è così forte anche grazie ai giallorossi” Continua a leggere

Verso Liverpool-Roma - tutte le informazioni per i tifosi giallorossi in trasferta : A Liverpool sono attesi 2.500 tifosi della Roma, la maggior parte dei quali in arrivo dall'Italia, che occuperanno il settore ospiti di uno degli stadi di maggiore fascino al mondo capace di ...

Champions - primi tifosi romanisti a Liverpool : biglietti a 800 euro dai bagarini : primi arrivi di tifosi romanisti a Liverpool. I sostenitori giallorossi sono stati accolti da una temperatura invernale, 8 gradi, certo molto diversa da quella lasciata alla partenza dalla Capitale. ...