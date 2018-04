LIVE | Catania-Trapani | cronaca | risultato e diretta in tempo reale Intervallo

Diretta/ Catania-Trapani (risultato LIVE 0-0) streaming video e tv : intervallo : Diretta Catania-Trapani: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma lunedì 23 aprile 2018.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 21:24:00 GMT)

DIRETTA/ Catania-Trapani (risultato LIVE 0-0) streaming video e tv : le due squadre rompono gli indugi : DIRETTA Catania-Trapani: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma lunedì 23 aprile 2018.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 21:08:00 GMT)

Diretta/ Catania-Trapani (risultato LIVE 0-0) streaming video e tv : nervi tesi in campo : Diretta Catania-Trapani: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma lunedì 23 aprile 2018.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 20:50:00 GMT)

Catania-Trapani/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario - risultato LIVE : diretta Catania-Trapani: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma lunedì 23 aprile 2018.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 10:39:00 GMT)

Akragas-Catania - 1-3 - : Secondo tempo - LIVE - : CRONACA: Secondo tempo Squadre in campo con gli stessi undici della prima frazione. Al primo minuto della ripresa subito angolo per gli ospiti, che finisce con un nulla di fatto. Dopo tre minuti dall'...

Diretta / Akragas Catania (risultato LIVE 0-1) streaming video e tv : buon finale di tempo dei padroni di casa : Diretta Akragas-Catania: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 15 aprile 2018.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 15:17:00 GMT)

Akragas-Catania/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario - risultato LIVE : diretta Akragas-Catania: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 15 aprile 2018.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 04:36:00 GMT)

LIVE : Catania-Juve Stabia : cronaca diretta e risultato in tempo reale ripresa : Catania-Juve Stabia 0-0 16 Entra Rissotto per Manneh e Izzo per il già ammonito Biagianti 15 Dall'altra parte Barisic calcia alto 13 Botta di Canotto, palla fuori 11 Biagianti ha rischiatoo il secondo ...

DIRETTA/ Catania Juve Stabia (risultato LIVE 0-0) streaming video e tv : Bogdan spreca di testa da due passi : DIRETTA Catania Juve Stabia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Etnei vicini al sogno del salto diretto in Serie B(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 22:11:00 GMT)

DIRETTA/ Catania Juve Stabia (risultato LIVE 0-0) streaming video e tv : Branduani nega il gol a Mazzarani : DIRETTA Catania Juve Stabia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Etnei vicini al sogno del salto diretto in Serie B(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 21:46:00 GMT)

DIRETTA/ Catania Juve Stabia (risultato LIVE 0-0) streaming video e tv : Curiale spreca da distanza ravvicinata : DIRETTA Catania Juve Stabia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Etnei vicini al sogno del salto diretto in Serie B(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 21:20:00 GMT)

Catania Juve Stabia/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario - risultato LIVE : diretta Catania Juve Stabia: info Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Etnei vicini al sogno del salto diretto in Serie B(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 09:04:00 GMT)

DIRETTA / Catanzaro Catania (risultato LIVE 0-0) streaming video e tv : emozioni ma nessuna rete : DIRETTA Catanzaro-Catania: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma al Ceravolo sabato 31 marzo 2018.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 17:25:00 GMT)

DIRETTA / Catanzaro Catania (risultato LIVE 0-0) streaming video e tv : in campo - si comincia! : DIRETTA Catanzaro-Catania: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma al Ceravolo sabato 31 marzo 2018.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 16:20:00 GMT)