L' Italia di Grillo allo specchio

Siria : Grillo (M5S) - improcrastinabile governo legittimato in Italia : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – “Il contesto in cui ci troviamo oggi ci mette davanti all’evidenza che il Paese ha urgente bisogno di un governo nei suoi pieni poteri e che sia espressione del voto del 4 marzo”. Così la capogruppo del M5S alla Camera, Giulia Grillo, intervenendo dopo l’informativa in Aula del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sulla situazione in Siria.Anche al termine del suo intervento, Grillo ...

Grillo vuole il reddito di cittadinanza universale in Italia - ma M5S risponde che “non è possibile” : Replicando a Beppe Grillo, il deputato pentastellato Alfonso Bonafede ha dichiarato che l'introduzione del "reddito di cittadinanza universale" al momento è impossibile, ma che "il reddito di cittadinanza si farà". Il deputato dem Anzaldi ha pesantemente attaccato il M5S sul punto, ma il reddito di cittadinanza universale di Grillo e quello proposto dai grillini in campagna elettorale sono due misure diverse.Continua a leggere

CAPIGRUPPO CAMERA E SENATO/ Pd - Marcucci e Delrio : Bernini-Gelmini per Forza Italia - M5s con Toninelli-Grillo : Eletti i CAPIGRUPPO dei partiti per CAMERA e SENATO: il Pd evita la spaccatura e sceglie il "ticket" Delrio-Marcucci, Forza Italia vira su Gelmini-Bernini, il M5S conferma Grillo-Toninelli(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 18:32:00 GMT)

Quanto guadagnano i politici Italiani? Tutti i redditi del 2017 - da Grillo a Fedeli : Beppe Grillo 'sestuplica' il suo reddito e in un solo anno scala la classifica dei leader 'paperoni', dichiarando un imponibile di oltre 400 mila euro nel 2017, quasi 350 mila euro in più rispetto all'anno precedente. E' Quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi del 2017 consultabili nei siti di Camera e Senato e da lunedì prossimo anche in forma cartacea. Grillo sei volte più ricco. E poi ...

Online i redditi dei politici Italiani/ Valeria Fedeli più ricca tra tutti i ministri - Grillo "straccia" Renzi : Il sito del Parlamento ha pubblicato i redditi dei politici nel 2017 e non mancano le sorprese: Grillo dichiara sei volte di più rispetto a un anno fa, Valeria Fedeli è al top tra i ministri(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 16:48:00 GMT)

Camere - Giulia Grillo : 'Montecitorio va a noi'. Salvini : 'Con Forza Italia piena sintonia' : È la prima volta nella storia della Repubblica - sottolinea il pentastellato - che la Forza politica con la maggioranza relativa di seggi nelle due Camere condivide con i suoi elettori e con tutti i ...

Di Maio : 'Diamo agli Italiani alta qualità della vita'. Toninelli e la Grillo nuovi capigruppo : Siamo una lampadina gialla che illuminerà il Parlamento con gli interessi e le esigenze dei cittadini, a partire dalla definizione del Def in cui inseriremo le nostre proposte per la politica ...

Grillo : grazie Italiani - avete capito che non siamo spot : Per il garante del MoVimento 5 Stelle il Paese ha saputo andare oltre la rassegnazione ed il torpore con passione

Beppe Grillo ringrazia gli Italiani : "Avete guardato oltre le polveri". Stilettata ai giornalisti : "Siete volubili" : "E allora grazie gente, per aver visto e interpretato il nostro impegno per quello che è. Forse possiamo parlarne di nuovo, usare ancora quel verbo che era tutto. Perché è sempre stato tutto per chi la vive: la passione". Beppe Grillo affida al suo blog personale il ringraziamento per il successo elettorale del Movimento 5 Stelle.Un grazie anche per aver compreso, spiega, a partire dalla presentazione della squadra di ...

ELEZIONI 2018/ L'Italia del rancore ha la faccia di Grillo e Salvini : Astensionismo oltre il 25%. I risultati di oggi sono figli di illusioni e delusioni. E di una grande contraddizione che ha colpito le democrazie occidentali. GIANLUIGI DA ROLD(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 06:01:00 GMT)