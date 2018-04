L' Italia del Franchising sbarca negli Stati Uniti | le storie più rappresentative del 2018

The Rain : Il trailer ufficiale in Italiano della nuova serie post-apocalittica di Netflix : Netflix ha diffuso il trailer ufficiale in italiano di The Rain , sua prima produzione originale danese, disponibile in streaming dal 4 maggio . La serie di fantascienza racconta di un mondo molto diverso da come lo conosciamo oggi. Sei anni dopo che un virus estremamente aggressivo portato dalla pioggia ha sterminato ...

Eurostat : deficit 2017 dell'Italia al 2 - 3% - il debito a 131 - 8% : Il debito pubblico dell'Italia nel 2017 è pari al 131,8% del pil, e il deficit è al 2,3%, entrambi in calo rispetto al 2016 , 132% e 2,5%, . Lo comunica Eurostat nella prima notifica dei dati ...

AlItalia - i dubbi dell'Ue sul prestito 'ponte' da 900 milioni : Bruxelles indaga : L'antitrust europea vuole fare chiarezza sul prestito ponte da 900 milioni di euro concesso dallo Stato ad

Regionali Molise : vittoria del centrodestra - Forza Italia supera la Lega : Chiuse le urne in Molise dove l'affluenza per le elezioni Regionali è stata pari al 52,16%. Vince Toma con 6 punti di distacco. Molti consideravano questo test importante anche ai fini della formazione del governo per misurare i rapporti di Forza in campo

Bangkok - 45enne Italiano in coma dopo incidente. Raccolta fondi della famiglia per riportarlo a casa : Una lotta contro il tempo e la burocrazia per dare una speranza di vita al fratello, entrato in coma dopo un incidente in scooter avvenuto a Bangkok. Sono ore di tensione per Matteo Presciutti e la sua famiglia che vogliono riportare Luca, 45 anni, a Perugia. In questi giorni, però, hanno dovuto fare i conti con una procedura di rientro complicata e costosa. Circa 20mila euro solo per il trasporto aereo e l’assistenza medica. E sarà solo ...

Un weekend “Eco-Friendly” al giorno con gli Oli Zucchi : chi sceglie il gusto della sostenibilità vince gli EcoBnB più belli d’Italia : Sostenibili a tavola e perché non in vacanza? Oleificio Zucchi, che da sempre unisce la bontà dei suoi prodotti ad un’anima attenta alla sostenibilità, premia gli amanti della natura con un’esperienza eco-sostenibile, a tavola e anche in viaggio! Grazie al concorso “weekend Eco-Friendly”, dal 15 marzo al 15 giugno chi sceglie una selezione speciale di Oli Zucchi potrà vincere ogni giorno un soggiorno in una struttura EcoBnB, la piattaforma che ...

Raccolte oltre 182mila tonnellate di oli lubrificanti usati - CONOU : “L’Italia è a un passo dall’obiettivo del 100%” : Un aumento di 5.000 tonnellate della raccolta, vicina ormai al 100% potenziale recuperabile, e una percentuale di riciclo tramite rigenerazione che si conferma ai massimi livelli. Sono i dati resi noti dal Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali usati nel corso del Villaggio per la Terra, la manifestazione organizzata da Earth Day Italia a Roma alla quale il CONOU partecipa per la prima volta come main ...

Festa della Mamma : Fondazione Telethon e UILDM nelle piazze di tutta Italia con i Cuori di biscotto : Al centro le “mamme rare” e il loro impegno verso le sfide quotidiane che la vita impone: il 5 e il 6 maggio al via “Io per lei”, la campagna di primavera di Fondazione Telethon e Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM) per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e l’assistenza alle persone che vivono con una malattia neuromuscolare. Le protagoniste della campagna sono quattro mamme: una volontaria, una ...

Da oggi in Italia Asus Zenfone 5 - il rivale dell’iPhone X a 399 euro : (Foto: Alessio Caprodossi) Ci ha messo un po’ a rendersi disponibile, ma finamente è arrivato: è Zenfone 5, lo smartphone che Asus ha presentato al Mobile World Congress di fine febbraio per rinnovare la sua linea di telefoni di punta. Il telefono ha fatto parlare di sé già da prima del lancio per via di un design che trae decisamente ispirazione da iPhone X. Il display con notch l’elemento più evidente, ma anche la disposizione ...

Il conto della Brexit finisce anche alle Regioni Italiane : Chi pensava che la Brexit non avesse alcuna conseguenza sull'Italia si sbagliava e di grosso. I nodi cominciano a venire al pettine e a farne le spese potrebbero essere le Regioni. Gli enti locali, che dovrebbero avere un ruolo fondamentale nel processo di costituzione degli Stati Uniti d'Europa perche´ sono il collante tra i territori e il livello europeo, rischiano di vedere ridotti i fondi per la politica di coesione previsti nel prossimo ...