L’isola di Henderson | ecco l’atollo corallino visto dallo spazio FOTO

meteoweb.eu

: RT @ESA_Italia: L' isola inquinata dalla plastica: Henderson Island, oggi a #EarthFromSpace - Testo e immagine @ESA_EO - MARESITAS : RT @ESA_Italia: L' isola inquinata dalla plastica: Henderson Island, oggi a #EarthFromSpace - Testo e immagine @ESA_EO - rivistageomedia : ESA - Immagine della settimana: l’isola di Henderson (23 aprile 2018) - Thesameriver : RT @ESA_Italia: L' isola inquinata dalla plastica: Henderson Island, oggi a #EarthFromSpace - Testo e immagine @ESA_EO -

(Di lunedì 23 aprile 2018) L’isola disi trova nel Pacifico meridionale, a circa metà strada tra la Nuova Zelanda ed il Cile. In quanto uno dei migliori esempi di atollo, l’isola diè Sito Patrimonio dell’Umanità, ed una delle più grandi riserve marine al mondo. Tuttavia, mentre questa remota, disabitata, minuscola massa di terra può apparire idilliaca e non intaccata dall’uomo, essa in realtà è uno dei luoghi sulla Terra con il maggior inquinamento da plastica. Si stima che circa 10 milioni di tonnellate di plastica finiscano ogni anno negli oceani. Trascinata dalle correnti, la plastica può formare chiazze di spazzatura oppure con il tempo essere trasportata a riva su spiagge molto distanti da dove è stata gettata nell’oceano. Sull’isola di, ad esempio, sono stati ritrovati oggetti provenienti da luoghi molto lontani come Russia, ...