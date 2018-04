Libri : Fico - leggere tempo prezioso da non trascurare : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “Si celebra oggi in tutto il mondo la Giornata del libro e del Diritto d’autore istituita dall’Unesco nel 1996 per promuovere la lettura e sottolineare l’importanza dei Libri come strumenti fondamentali per il progresso dell’umanità e per la diffusione culturale. leggere ci rende persone migliori. è tempo che usiamo per nutrire mente e anima, tempo prezioso che occorre cercare ...