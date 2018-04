Libia | il dopo-Haftar preoccupa l' Italia | il caos riempie i barconi

GUERRA IN SIRIA/ Il nuovo errore dell'Occidente dopo Iraq e Libia : Stati Uniti, Regno Unito e Francia hanno lanciato un nuovo attacco in SIRIA. Un'operazione con cui l'Occidente compie un nuovo errore, spiega FERNANDO DE HARO(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 06:00:00 GMT)GUERRA IN SIRIA/ "Macron ci sta portando al massacro per arricchire la Francia", int. a M. MauroGUERRA IN SIRIA/ Da Damasco: Israele ci bombarda da tempo, perché voi non dite nulla?, int. a M. Hanashy

Giorgia Meloni - la minaccia per l'Italia dopo l'attacco in Siria : 'I disastri in Libia non hanno insegnato nulla' : l'attacco missilistico contro la Siria è 'fuori dalla legalità internazionale' ha scritto Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook, finché almeno non ci sarà 'un pronunciamento dell'Onu sui presunti ...

Libia - “è morto il generale Haftar”/ Ultime notizie : attesa conferma - “leggero miglioramento” dopo ricovero : Libia, morto il generale Haftar: la notizia arriva dai media locali ma non ci sarebbe ancora la conferma. Solo oggi si era parlato di un leggero miglioramento dopo il ricovero.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 20:34:00 GMT)

Libia - generale Haftar ricoverato/ Ultime notizie - in gravi condizioni dopo un'emorragia cerebrale : Libia, generale Haftar ricoverato. Ultime notizie, in gravi condizioni a Parigi in ospedale dopo una emorragia cerebrale. È ricoverato dal 5 aprile scorso, oggi un brutto peggioramento.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 19:10:00 GMT)

Finanziamenti dalla Libia - Sarkozy formalmente indagato dopo 2 giorni di interrogatorio : Finanziamenti dalla Libia, Sarkozy formalmente indagato dopo 2 giorni di interrogatorio Secondo Le Monde l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato iscritto nel registro degli indagati nell’inchiesta sui presunti Finanziamenti libici alla sua campagna presidenziale del 2007. È stato ascoltato a partire da martedì mattina.Continua a leggere Secondo Le Monde l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy […]