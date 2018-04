l' ex ragazza di Avicii e quel post che innervosisce i fan

Blastingnews

: RT @LoGnorante: Scusate tutti ma per la mia Gnoranza riesco ancora ad indignarmi quando leggo milioni di tweets per un cirrotico morto che… - FBRP0507 : RT @LoGnorante: Scusate tutti ma per la mia Gnoranza riesco ancora ad indignarmi quando leggo milioni di tweets per un cirrotico morto che… - _FedericaHere_ : RT @ziamsshug: ho cominciato a piangere come una scema perché ho visto il post di una ragazza che aveva fatto un tatuaggio per avicii e boh… - forbjddenvojces : RT @ziamsshug: ho cominciato a piangere come una scema perché ho visto il post di una ragazza che aveva fatto un tatuaggio per avicii e boh… -

(Di lunedì 23 aprile 2018) 2 A distanza di poche ore dalla triste scomparsa del ventottenne #tim bergling , in arte #, il dj svedese di ventotto anni, morto a Mascate, Oman per cause ancora sconosciute , un'avvenimento ...