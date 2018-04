Lethal Weapon 2 slitta a maggio | l’annuncio ufficiale di Italia1

optimaitalia

: #LethalWeapon 2 slitta a maggio: l'annuncio ufficiale di Italia1 - OptiMagazine : #LethalWeapon 2 slitta a maggio: l'annuncio ufficiale di Italia1 - ElissaRobison : RT @vivodilibvri: Ho appena guardato episodio S02E19 di Lethal Weapon! #lethalweapon #tvtime -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Da settimane i fan di2 aspettavano di vedere in onda i nuovi episodi ancora inediti in chiaro e, a quanto pare, dovranno ancora attendere un altro po'.In un primo momento si è parlato di una messa in onda prevista per il 24 aprile, occupando la serata del martedì sera, poi quella del venerdì a partire dal 27 prossimo ma a, quanto pare,2 andrà in onda proprio a ridosso del fine settimana ma a partire dal 4.Il creatore Matt Miller ha lanciato la serie reboot a distanza di 29 anni dal primo film della saga Arma Letale e il pubblico diha apprezzato tanto da regalare alla serie ascolti che hanno addirittura sfiorato i 2 milioni di spettatori. C'è da dire che la prima stagione, composta da 18 episodi, è andata in onda quasi in contemporanea con gli Usa e che questa seconda arriva un po' più in ritardo rischiando di far scemare l'interesse ...