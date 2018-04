Le più grandi città americane finiranno sommerse per i cambiamenti climatici

TOTO CUTUGNO / Il cantante ripercorre i suoi più grandi successi (Che tempo che fa) : Tuto CUTUGNO è ospite di Fabio Fazio nella puntata odierna di Che tempo che fa: carriera e più grandi successi dell'artista italiano che ha venduto più di 100 milioni di dischi.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 11:06:00 GMT)

Da Taffarel a Alisson : i più grandi portieri brasiliani della Serie A : Una parata alle critiche, un’uscita alta a respingere i vecchi pregiudizi. Per molti anni, il portiere brasiliano non ha mai stuzzicato l’immaginazione dei tifosi italiani. Più facile immaginarsi un “10” che un “1”, più immediato pensare a un dribbling che a un tuffo miracoloso. I tempi però cambiano, e oggi dietro a una delle difese migliori della Serie A, quella della Roma, ci sono proprio un paio di guanti brasiliani, precisamente di Alisson ...

ROGER WATERS - CONCERTO IN ITALIA/ L'ex Pink Floyd ripercorre i più grandi successi della sua carriera : ROGER WATERS, ex bassita dei Pink Floyd, si è esibito ieri sera al Forum di Assago di Milano per le prime delle date previste in ITALIA. Replica questa sera.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 08:14:00 GMT)

Lo spettacolo dei Monti Picentini dopo le grandi piogge di questa stagione : è la più grande riserva idrica del Sud [FOTO] : 1/10 ...

Eron - da Rimini a Milano per uno dei più grandi graffiti nel mondo / FOTO : Rimini, 10 aprile 2018 - Questa volta Eron si è davvero superato. Perché l'artista riminese, considerato uno dei maggiori esponenti italiani della street art , ha appena terminato all'interno del ...

"Non mi piace che la Celentano giudichi l'aspetto fisico dei ballerini. Ho lavorato con i più grandi - nessuno si è mai permesso" : "Non mi piace". È categorica Heather Parisi nel commentare quanto successo nella prima puntata di Amici. L'episodio al quale si riferisce la ballerina è l'accusa che Alessandra Celentano ha rivolto a una delle allieve della scuola. L'insegnante, infatti, si è scagliata contro Lauren "rea" di non avere i requisiti fisici per poter intraprendere una carriera da danzatrice: non avrebbe il fisico esile e asciutto che è ...

Scoperte le impronte dei dinosauri più grandi al mondo : Gli esperti hanno infatti dichiarato di aver individuato una cinquantina di impronte fossili lasciate da quelli che, al momento, sono candidati a essere i più grandi dinosauri del mondo. Le impronte, ...

Astronomia : scoperte 4.000 galassie primordiali con una delle più grandi mappe 3D dell’universo nascente : Gli astronomi hanno annunciato una delle più grandi mappe 3D dell’universo nascente in una presentazione all’European Week of Astronomy and Space Science. Un team guidato da David Sobral della Lancaster University ha realizzato la mappa utilizzando il telescopio Subaru nelle Hawaii e il telescopio Isaac Newton nelle Canarie. La luce proveniente dalle galassie più distanti impiega miliardi di anni per raggiungerci. Questo significa che i ...

TV - Rai5 : “I segreti dell’Hermitage” - alla scoperta di uno dei musei più grandi del mondo : Tesori inestimabili e un esercito di devoti curatori: l’Hermitage di San Pietroburgo è uno dei musei più prestigiosi e più grandi del mondo. I suoi capolavori, dai cammei di Caterina la Grande, alla Venere di Tauride, al ‘Ragazzo Accovacciato’ attribuito a Michelangelo, sono i protagonisti del documentario “I segreti dell’Hermitage”, film-evento realizzato per i primi 250 anni del museo che Rai Cultura propone lunedì 2 aprile ...

I 20 grandi marchi americani che rischiano di più con i dazi di Trump : Da Apple a Nike, passando per Qualcomm, Boeing e Starbucks, Sono almeno 20 i big del made in Usa che rischiano di più da una guerra commerciale tra Washington e Pechino. La lista l'ha fatta FactSet ...

Google ha comprato una delle più grandi piattaforme di immagini Gif : E’ la più grande piattaforma di GIF, le immagini animate che spopolano ovunque su Web, in particolare su Messenger, Twitter e WhatsApp. Si chiama Tenor, è una startup fondata nel 2014 basata a San Francisco, ed è l’ultima acquisizione di Google. Un affare, di cui non sono stati resi noti i termini finanziari, da 12 miliardi di ricerche e 300 milioni di utenti al mese, secondo quanto dichiarato da Tenor, che ...

Pino Daniele/ "Note d'amore" - lo speciale di Techetechetè sui più grandi successi del genio della musica blues : Pino Daniele, l'artista napoletano scomparso nel gennaio 2015 protagonista della puntata speciale di Techetechetè di stasera: le tappe più importanti del suo successo.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 18:03:00 GMT)

Anatomia - scoperto un nuovo organo : è tra i più grandi del corpo umano. Potrà spiegare tumori e invecchiamento : È stato scoperto un nuovo organo, tra i più grandi del corpo umano: si chiama interstizio e non è altro che una fitta rete di tessuti interconnessi e pieni di liquido. Si trova diffuso in tutto l’organismo, sotto la pelle e nei tessuti che rivestono l’apparato digerente, i polmoni, i vasi sanguigni e i muscoli. Agisce come un vero e proprio ammortizzatore, ma la sua presenza potrebbe spiegare anche molti fenomeni biologici come la ...

