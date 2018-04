Le fragole della Val Martello | piccoli frutti d’alta montagna che sprigionano grande

meteoweb.eu

(Di lunedì 23 aprile 2018) Oltre alle mele, la Val Venosta è rinomata anche per la sua orti-cultura di stagione. Le condizioni atmosferiche e il particolare microclima costituiscono il segreto dell’alta qualità di prodotti d’eccellenza come la fragola, verdure, ciliegie e albicocche di questa valle. La Valè conosciuta per i suoi squisitirossi di alta: le. I contadini sanno esattamente di che cosa hanno bisogno questitesori dall’inconfondibile aroma che li contraddistingue. Lesono così buone grazie alla cura meticolosa dei produttori venostani e l’efficiente sistema di controllo in tutte le fasicoltivazione fino alla vendita, per ottenere un prodotto di primissima qualità. In più gli areali produttivi che si estendono dai 900 ai 1800 metri di quota sono caratterizzati da terreni fertili per la produzione di un prodotto eccezionale e dal ...