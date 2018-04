L' arrivo di Cyberpunk 2077 potrebbe essere più vicino di quanto ci aspettiamo

eurogamer



Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php on line 23

: Invalid argument supplied for foreach() inon line

(Di lunedì 23 aprile 2018) Uno dei titoli più attesi dai giocatori è, senza dubbio,di CD Projekt RED, ovvero i responsabili dell'acclamato The Witcher 3. Del gioco si è vociferato moltissimo ma, al momento, non è stata comunicata alcuna data di lancio precisa, inoltre, sembra che l'attesissimo titolovedere la luce sull'attuale generazione di console e anche sulla prossima.Come dicevamo, per ora non sono emerse notizie ufficiali sulla data di uscita dima, stando all'analisi della situazione finanziaria di CD Projekt RED, il giocolanciato prima dicrediamo.Come riporta Gamingbolt, stando a un report del sito Strefainwestorow, i dirigenti dello studio hanno deciso di non pagare i dividendi per l'anno fiscale in corso e utilizzeranno il fondo proprio per la campagna marketing di.Read more…