L' appello di un papà | «Fateci sapere chi ha avuto gli organi donati dai nostri figli»

Papà in fuga con i due figli piccoli : ricerche in tutta Italia - l'appello disperato della moglie : Si cerca in tutta Italia Jamel Methenni, cittadino tunisino di 33 anni che ieri si è allontanato dalla sua abitazione di Bolzano portando con sé i due figli di 4 e 2 anni. Il suo cellulare sarebbe stato...

Alfie Evans - medici Liverpool staccano spina/ Corte Strasburgo non ascolta il Papa e rifiuta appello genitori : Alfie Evans, i medici di Liverpool gli staccano la spina: le ultime speranze si assottigliano, la Corte di Strasburgo non ascolta il Papa e rifiuta l'ultimo appello dei genitori(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 14:35:00 GMT)

Siria - l'appello di Suor Yola Girges : «Papa Francesco - fratello - abbiamo bisogno di averti accanto a noi» : Qual è il più grande timore dei cristiani di Siria? 'Che il mondo, e in particolare l'Europa, non abbia imparato nulla da quanto è avvenuto in Iraq dopo il 2003. In quel Paese la presenza cristiana è ...

Papa Francesco - appello per Alfie e Laurent : “Custodire ogni vita” : Papa Francesco, appello per Alfie e Laurent: “Custodire ogni vita” Il padre sui social: “Alfie, faremo qualsiasi cosa per te. Santità, salvi nostro figlio” Continua a leggere

appello del Papa per il piccolo Alfie : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 18 APR - Thomas Evans, padre del piccolo Alfie, il bambino in stato "semivegetattivo" per il quale i medici chiedono di staccare la spina contro il volere dei genitori, ha ...

appello del Papa per il piccolo Alfie : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 18 APR - Thomas Evans, padre del piccolo Alfie, il bambino in stato "semivegetattivo" per il quale i medici chiedono di staccare la spina contro il volere dei genitori, ha ...

Papa Francesco fa un appello per Vincent Lambert e Alfie Evans : "Custodire ogni vita" : "Attiro l'attenzione di nuovo su Vincent Lambert e al piccolo Alfie Evans: vorrei ribadire e confermare che l'unico padrone della vita dall'inizio alla fine naturale è Dio. Il nostro dovere è fare di tutto per custodire la vita. Pensiamo in silenzio e preghiamo perché sia rispettata la vita di tutte le persone e di questi nostri due fratelli, preghiamo in silenzio". A dirlo è stato Papa Francesco al termine ...

Hillarion : Kirill ha proposto al Papa appello per pace in Siria : ... nella sua telefonata con Papa Francesco, subito dopo i bombardamenti di Usa-Francia-Gran Bretagna, ha proposto la firma di un appello congiunto per la pace in Siria e in tutto il mondo. Il testo è ...

PAPA FRANCESCO ABBRACCIA IL BIMBO AL CORVIALE/ Video - “il tuo papà ateo è salvato”. appello per Alfie : PAPA FRANCESCO in visita al CORVIALE, Roma: Video, ABBRACCIA un BIMBO in lacrime per la morte del padre ateo. "Ora è in cielo?", la risposta del Pontefice "Dio non abbandona i suoi figli" (Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 11:28:00 GMT)

Siria - Papa 'Mi appello ai leader - prevalgano giustizia e pace'. Macron 'Operazione legittima' : ... in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un'azione comune in favore della pace in Siria e in altre regioni del mondo', ha detto Papa ...

Siria - l'appello di Papa Francesco : “Prevalgano pace e giustizia” : E' un Papa Francesco pensieroso e preoccupato quello che ha commentato l'attacco di Usa, Francia e Gran Bretagna alla Siria...

"Prevalga la pace in Siria" - l'appello del Papa : ... nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un'azione comune in favore della pace in Siria e in altre regioni del Mondo - dice Francesco, parlando a ...

Siria : appello Papa - prevalga pace : ... in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un'azione comune in favore della pace in Siria e in altre regioni del mondo. Mentre prego per la ...

Siria - il Papa 'Sono profondamente turbato mi appello ai leader - prevalgano giustizia e pace' : ... in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un'azione comune in favore della pace in Siria e in altre regioni del mondo'. Lo ha detto Papa ...