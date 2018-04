L' anno sportivo | i promossi e i bocciati

Malagó all'inaugurazione dell'anno sportivo universitario di Pavia : Sono grato per la loro attività, per il grande lavoro svolto dall'associazionismo e per chiunque si prodighi, sul territorio, a fare del nostro mondo uno dei volti vincenti del Paese".

Buon Compleanno Pizzul! Il professor Pira sarà a Cormons per festeggiare il grande cronista sportivo : Sono davvero pochi i profeti in Patria. Bruno Pizzul, il popolare telecronista della Rai, uno dei volti più noti della televisione italiana festeggerà i suoi 80 anni con un grande evento al Teatro Comunale di Cormons, sua città d’origine, domani venerdì 9 marzo alle ore 18. 30. La città abbraccerà il suo cittadino più illustre. I suoi concittadini, l’ amministrazione comunale e tanti amici, noti e meno noti, arriveranno da tutta Italia per ...

I Gatti Più Belli del Mondo sfileranno in passerella al Centro Sportivo di Cornaredo sabato 17 e domenica 18 Marzo. : ... www.expofelina.it si può stampare il coupon che, presentato alle biglietterie del Palazzetto dello Sport, dà diritto a ricevere un simpatico omaggio. Cornaredo , MI, Palazzetto dello Sport - Centro ...

Roger Federer è lo sportivo dell anno premiato ai Laureus Awards di Montecarlo : Montecarlo - Roger Federer è lo 'sportivo dell'anno'. Il tennista svizzero è stato premiato ai Laureus Sports Awards, gli Oscar dello sport assegnati stasera allo Sporting Club di Montecarlo. Trentasei anni, Federer dopo una lunga sosta nella seconda parte del 2016 , che gli ha impedito di partecipare a Wimbledon e alle Olimpiadi, è ...

Basket - la Fip punisce le squadre giovanili che hanno giocato a perdere : “Ritiro dal campionato e perdita del diritto sportivo” : Arriva il pugno duro della Federazione italiana pallacanestro su Aurora Brindisi e Valle d’Itria Basket Martina Franca, protagoniste della gara a perdere nella Final Four del campionato pugliese Eccellenza Under 18. La surreale partita avrebbe dovuto qualificare una delle squadre alla fase interzona in Toscana e l’altra nel gruppo della Campania. Dopo il video che ha immortalato 2 minuti della finale nella quale si vedevano ...

Premio sportivo dell'anno a Cortona - arriva anche Magnini : Cortona, 24 febbraio 2018 - E' tra gli appuntamenti più attesi per il mondo dell'associazionismo sportivo cortonese. L'obiettivo, come ricorda anche lo stesso ideatore dell'iniziativa l'assessore allo sport cortonese Andrea Bernardini "è quello di valorizzare i talenti ...