Landolfi si scusa per lo schiaffo al giornalista | ' Ha fatto più male a me che a lui'

La7 - dopo lo schiaffo Landolfi si scusa : “Giornalismo aggressivo non sempre è libero”. Scontro con Davi e Costamagna : Scuse pubbliche dell’ex ministro Mario Landolfi nel corso della trasmissione Non è l’arena (La7), dopo aver schiaffeggiato l’inviato Danilo Lupo durante un’intervista che stava realizzando per un servizio sui vitalizi ai politici. Lupo. “Ho chiesto di venire per scusarmi con l’interessato davanti alle telecamere e davanti agli italiani” – esordisce l’ex parlamentare di An – “Ho commesso un gesto esecrabile. ...

