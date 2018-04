L’addio ad April Kepner in Grey’s tra ipotesi sulla trama e ricordi di una commossa Sarah

La penultima puntata di Furore 2 tra L’addio di Giovanna e la vendetta di Giuseppina : anticipazioni 1 aprile : La penultima puntata di Furore 2 andrà in onda la prossima settimana? Al momento, nonostante la Santa Pasqua, sembra proprio che Mediaset abbia deciso di confermare la messa in onda della fiction con Massimiliamo Morra e Adua Del Vesco. I due non sono riusciti nel miracolo di risollevare le sorti della serialità Mediaset ma quello che è certo è che tengono duro in una serata come la domenica sera che ha regalato a Giulia Michelini e Gianni ...

Grey’s Anatomy - Ellen Pompeo : ‘Non sono la causa delL’addio di Arizona e April’ : Lo stipendio da 20 milioni di dollari all’anno che si è aggiudicata Ellen Pompeo per interpretare Meredith Grey per altri due anni non è la causa dell’uscita dal cast di Jessica Capshaw (Arizona) e Sarah Drew (April). L’attrice che da 14 stagioni da il volto a Meredith ospite di Ellen DeGeneres ha smentito categoricamente le voci che giravano “Non è assolutamente vero”. Secondo la Pompeo l’addio alla serie ...

L’addio a April in Grey’s Anatomy 14 tra crisi di fede e il ritorno di Teddy - svelata la trama dell’episodio 14×17 : Non è dato sapere se la sorte del personaggio di April in Grey's Anatomy 14 sia ancora da decidere o già ben chiara nella mente degli sceneggiatori. Di sicuro uscirà di scena al termine della stagione in corso, visto che il contratto dell'interprete Sarah Drew non è stato rinnovato, mettendo fine ad una collaborazione durata quasi un decennio. L'uscita di scena della Kepner, brillante traumatologa dalla profonda fede cristiana spesso ...