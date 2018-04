La troppa pulizia provoca ripercussioni ai polmoni

meteoweb.eu

: Perla della buonanotte mia mamm@ stasera ha detto pulizia kontatti per la sua rubrica solo perché ha visto troppa g… - FrancescoLuppi : Perla della buonanotte mia mamm@ stasera ha detto pulizia kontatti per la sua rubrica solo perché ha visto troppa g… - KasonRudolfrudi : @GILDA31395269 Si gode , tira bene qu@ndo. S moglie spiga la gang bang in ufficio. Troppa sobba , poi hanno di sicuro chiamato la .. pulizia - kyoongnism : madonna ho troppa roba che non mi piace in tl mi tocca rifare la pulizia kontatti!!!! -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Se ladiventa un’ossessione può risultare pericolosa per la salute dei. Secondo uno studio pubblicato sull’American Thoracic Society’s sul American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, le donne che puliscono casa o che usano regolarmente prodotti per ladegli ambienti domestici sono maggiormente soggette ad avere problemi airispetto alle donne che non puliscono. I ricercatori dell’Università di Bergen in Norvegia, hanno analizzato circa 6.000 partecipanti, soprattutto di sesso femminile, con un’età media di 34 anni che sono stati seguiti per più di 20 anni. Nello studio è emerso che, pulire casa provocherebbe una diminuzione della capacità polmonare e di ostruzione delle vie aeree. Le sostanze chimiche presenti nei detersivi per pulire hanno un effetto determinante sui soggetti asmatici; gli autori dello studio hanno scoperto ...