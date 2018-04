La settimana di Oreo su Huawei P8 Lite 2017? Aggiornamento B322 in Europa

Strepitoso Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge già la prossima settimana? Avvistamento ERD4 : L'attesa per Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge è davvero agli sgoccioli? L'aggiornamento Android 8.0 potrebbe addirittura arrivare nei prossimi giorni in Europa (e si spera anche in Italia), dunque la settimana prossima: questa è l'analisi portata avanti dal sito più che autorevole TheAndroidsoul che fonda la sua ipotesi sugli avvistamenti dei due pacchetti sviluppati per il major update. Procediamo nell'esaminare tutti gli indizi ...

Nuova data Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge fra qualche settimana - le ultime dal Canada : Quali sono i tempi dell'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge? Torniamo sull'argomento con una Nuova pianificazione del rilascio trapelata dall'operatore canadese Fido che parla di distribuzione in partenza il mese prossimo. Possiamo segnare in calendario l'appuntamento anche noi italiani? Esaminiamo le ultime notizie relative al passaggio decisivo dei telefoni. Non dobbiamo dimenticare che qualche settimana fa, abbiamo fornito ...

Una settimana con Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus : problemi batteria e fotocamera inequivocabili : Ad una settimana completa dal primo rilascio dell'aggiornamento Samsung Galaxy S8 e S8 Plus (giunto lo scorso 28 febbraio in Italia in prima battuta per i dispositivi no brand), ecco che possiamo tirare le somme sui riscontri post rilascio di Android 8.0. Qual è la situazione per la batteria e dunque l'autonomia del device e quali problemi più gravi sembrano venir fuori con il major update. Dopo un preventivo esame sulla questione batteria, ...