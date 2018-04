La Roma domina con la testa già a Liverpool

romadailynews

(Di lunedì 23 aprile 2018)– Alla fine i tre punti sono arrivati. Importanti, importantissimi. E difficili, molto più di quanto lo svolgimento di Spal-non farebbe ipotizzare. Perchè i giallorossi si trovano da affrontare una situazione paradossale. Se da una parte la squadra è chiamata ad affrontare una storica sfida in Europa, che potrebbe proiettarla addirittura alla finalissima di Kiev, dall’altra deve lottare per centrare terzo o quarto posto. E cosa c’è di paradossale? Presto detto. Al netto dei ligittimi nonchè comprensibili gesti apotropaici, qualora i giallorossi non raggiungessero i primi 4 posti in campionato e non alzassero la ‘Coppa dalle grandi orecchie’, si ritroverebbero con un pugno di mosche: niente trofeo e soprattutto niente partecipazione alla prossima Champions League. E qui il paradosso: l’anno prima in lotta per la vetta d’Europa e pochi ...