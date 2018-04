La Roma annuncia Qatar Airways come nuovo Main Global Partner

Le novità di Netflix annunciate a Roma : (foto Andrea Gentile/Wired) “La tv su internet ha la qualità migliore del mondo, sia che tratti di video che di audio, ancora superiore rispetto a quella dei cinema“. Sono le parole con cui il Ceo di Netflix Reed Hastings apre la presentazione ai giornalisti dei nuovi contenuti europei della piattaforma a Roma. Un sottile riferimento all’esclusione dei film di Netflix dalla competizione 2018 al Festival del cinema di Cannes, ...

Buche a Roma - il Comune ammette : il ‘piano Marshall’ annunciato dalla Raggi non esiste - sono soldi già in bilancio : Il “piano Marshall” sulle Buche di Roma? Niente fondi “aggiuntivi” ma soldi già previsti nel bilancio di previsione 2018. Insomma: niente di straordinario. E il riferimento al supporto americano all’Europa del dopoguerra? “Solo una definizione mediatica” per indicare l’anticipazione temporale di interventi “in gran parte già previsti”. Con il perdurare delle condizioni ai limiti della praticabilità di buona parte delle strade capitoline e ...

Annunciato il tour estivo di Francesca Michielin - 14 nuovi concerti da Roma a Treviso : tutte le date e i biglietti in prevendita : Dopo il successo della tournée primaverile, Annunciato il tour estivo di Francesca Michielin per 2640. La cantante di Bassano del Grappa ha concluso domenica 15 aprile a Firenze il tour primaverile, ed ora è pronta per la nuova avventura live in programma per l'estate. Francesca Michielin ha Annunciato 14 nuovi concerti da nord a sud Italia per la seconda parte del 2640 tour, che tra marzo ed aprile ha registrato diversi sold out nei ...

Champions League - la Roma ‘annuncia’ l’avversario in semifinale prima del sorteggio : Champions League, IL sorteggio DELLA Roma – Poche ore e poi andrà in scena il sorteggio valido per le semifinali di Champions League, una sola squadra in corsa, la Roma mentre la Juventus ha dovuto fare i conti con l’eliminazione discussa contro il Real Madrid. Nel frattempo la Roma ha ‘annunciato’ l’avversario prima del sorteggio, il Liverpool, mettendo in vendita per il 2/05 e quindi per la gara di ritorno i ...

Ultimo ha annunciato due concerti molto speciali a Roma e Milano : Poche settimane prima dell’inizio del suo Peter Pan Live Tour 2018, Ultimo ha annunciato due live decisamente speciali in programma a novembre. Roma, esageriamo !?!? Un post condiviso da Ultimo (@Ultimopeterpan) in data: Apr 4, 2018 at 10:00 PDT Il vincitore delle “Nuove proposte” a Sanremo 2018 per la primissima volta salirà sul palco dei due palazzetti più importanti d’Italia: il Palalottomatica di Roma e il ...

“Guarda un po’ chi si rivede!”. Anbeta ToRomani la sublime di Amici. Dopo anni di buio televisivo per lei si annuncia il grande ritorno. I fan attendono di vederla e nel frattempo la pupilla di Alessandra Celentano di cambiamenti ne ha avuti molti : una vera sorpresa : L’attesissimo serale di Amici è in arrivo. I fan del programma si potranno sintonizzare su Canale 5 e godersi la fase finale del talent show di Maria De Filippi. Ancora di più in questa edizione l’obiettivo è quello di riportare al centro della scena i ragazzi e il loro talento, per questo come già annunciato durante gli appuntamenti del sabato pomeriggio 5, in questa edizione le due squadre non avranno dei coach a guidarle. per questo ...

Un fumetto annuncia il duetto di Alessandra Amoroso con i TiRomancino? Le ultime indiscrezioni : Il duetto di Alessandra Amoroso con i Tiromancino sta per arrivare? A giudicare dal fumetto comparso sui social del gruppo di Federico Zampaglione, sembra proprio che la collaborazione sia cosa fatta. I fan sembrano non avere dubbi: l'artista che compare nel fumetto in compagnia di Federico Zampaglione sembra essere proprio Alessandra Amoroso, tanto che nella didascalia compare anche un hashtag con la doppia A che potrebbe corrispondere alle ...

Roma - Raggi annuncia l'arrivo della macchina tappabuche : 'Dopo l'eccezionale ondata di maltempo stiamo lavorando senza sosta per riparare le strade della nostra città. E per farlo più velocemente abbiamo messo in funzione la macchina tappabuche'. Lo scrive ...

Post Malone in arrivo in Italia : ha annunciato un concerto a Roma : Questa estate potrai finalmente vedere (e sentire) dal vivo in Italia Post Malone, il rapper e producer rivelazione di questo ultimo periodo. [arc id=”65c8a584-cfa8-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Post Malone sarà in concerto a Rock In Roma (Ippodromo delle Capannelle) il prossimo 10 luglio. Un’occasione imperdibile per vederlo in azione e per ascoltare dal vivo le sue hit “Rockstar” e “Psycho”. via GIPHY I biglietti per ...

Salmo ha annunciato i primi concerti nei palazzetti : appuntamento a Roma e Milano : Questa è la notizia che ti svolterà definitivamente questo lunedì! Salmo ha annunciato il suo ritorno live con due concerti nei palazzetti più importanti d’Italia. Il rapper di “Perdonami” salirà sul palco del Palalottomatica di Roma domenica 16 dicembre, mentre sabato 22 dicembre sarà la volta del Forum di Milano. [arc id=”3d4acb08-d6bc-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Dopo aver trionfato nei club e nei festival, questi ...

Roma - Perotti annuncia l’addio : “voglio tornare al Boca” : Perotti spera di essere decisivo fino al termine della stagione con la Roma, l’attaccante ha intenzione di rimanere in Italia ancora per qualche stagione e poi tornare al Boca: “Non voglio dire bugie, ho firmato un contratto con la Roma fino al 2021 ma dopo mi piacerebbe tornare in Argentina perché ho voglia di prendermi la mia rivincita al Boca”, ha assicurato Perotti a TyC Sports. Perotti sta disputando una stagione altalenante con ...

Probabili formazioni/ Roma Shakhtar Donetsk : quote - novità live. Srna e Karsdorp assenti annunciati : Probabili formazioni Roma Shakhtar Donetsk: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Di Francesco ritrova Fazio e Dzeko, che erano squalificati in campionato(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 16:52:00 GMT)

Annunciate le date del tour estivo di Caparezza - tra Collisioni Festival e Rock in Roma : calendario completo e biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciate le date del tour estivo di Caparezza: dopo i numerosi sold out registrati nella tournée invernale, il rapper italiano si esibirà sui palchi italiani più prestigiosi. Dopo il successo di Prisoner 709, già certificato disco di platino, continua il periodo d'oro di Caparezza: una tournée nei palazzetti d'Italia tra novembre e febbraio che ha registrato il tutto esaurito e un pubblico calorosissimo (più di 125.000 biglietti venduti), ...

Buche a Roma - #stradenuove non basta : Raggi promette lavori per altri 17 milioni E il bando annunciato un anno fa non c’è : Un “piano Marshall” da 17 milioni di euro. Questa la cifra stanziata dalla giunta guidata da Virginia Raggi per riparare le “oltre 50.000 Buche” formatesi Roma dopo l’ondata di neve e pioggia delle ultime settimane. Ad ogni municipio sarà dunque affidato un milione di euro circa per le strade di propria competenza. L’operazione messa in campo dal Campidoglio prevede un’intensificazione nelle riparazioni, con la destinazione di 4,5 milioni di ...