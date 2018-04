Blastingnews

: La principessa Middleton sta per partorire: in arrivo il terzogenito - katiadiluna16 : La principessa Middleton sta per partorire: in arrivo il terzogenito - trend_italia : In arrivo il #RoyalBaby3 per la principessa Kate Middleton. I Reali di Inghilterra in fremente attesa... #23aprile - SprinkleofZain : RT @liveinacastle: Infatti l’abito da sposa indossato da Kate Middleton il giorno delle sue nozze con il Principe William è ispirato da que… -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Oggi, lunedì 23 aprile 2018, è arrivata la lieta notizia: ildella famiglia reale sta per venire alla luce. Kate, che da due settimane aveva messo in pausa i suoi impegni ufficiali, è entrata alla Lindo Wing del St. Mary Hospital di Londra. L'ha comunicato un messaggio di Kensington Palace, circa alle 9:25 del mattino (orario italiano) della giornata di oggi: "Laè stata portata in ospedale nelle prime ore di questa mattina, è già in travaglio". E' giunta in automobile da Kensington Palace, in compagnia del marito William. Tutta la famiglia reale e la Regina non vedono l'ora di conoscere il terzo royal baby che sarà il quinto in linea di successione al trono inglese. L'annuncio ufficiale del Kensington Palace Dopo che la Regina Elisabetta, gli altri componenti della royal family e iavranno ricevuto il lieto annuncio, lo staff di ...