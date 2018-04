La nuova Nada | dopo Sorrentino un film e il nuovo album

McLaren 570S Spider - nuova serie speciale Canada Commission : Per celebrare la propria presenza sul mercato canadese, in collaborazione con il reparto MSO e con il distributore nazionale Pfaff Automotive Partners, la McLaren ha realizzato la serie speciale 570S Spider MSO Canada Commission , della quale saranno realizzati soltanto cinque esemplari: tre assegnati alla concessionaria di Toronto, due saranno disponibili a Vancouver e Montreal. Il prezzo è fissato a quota 353.206 dollari canadesi, pari a circa ...

nuova data Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge fra qualche settimana - le ultime dal Canada : Quali sono i tempi dell'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge ? Torniamo sull'argomento con una Nuova pianificazione del rilascio trapelata dall'operatore canadese Fido che parla di distribuzione in partenza il mese prossimo. Possiamo segnare in calendario l'appuntamento anche noi italiani? Esaminiamo le ultime notizie relative al passaggio decisivo dei telefoni. Non dobbiamo dimenticare che qualche settimana fa, abbiamo fornito ...

Shakila - nuova vita in Canada : «Mi ha sfigurata ma oggi ricomincio a vivere» : Quando Shakila Zareen, 23 anni, afgana si guarda allo specchio fatica a ritrovare i suoi lineamenti. Non ha più un occhio, una guancia, una parte della bocca. Per ritrovarsi custodisce una foto scattata quando aveva 16 anni. Prima che l’uomo (più grande di lei di 14 anni) che era stata costretta a sposare, in Afghanistan, le sparasse un colpo di pistola al viso. oggi, nella sua abitazione in Canada, primo Paese ad averla accolta dopo che ...