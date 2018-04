“La nostra vita…” Dramma per Romano Prodi e sua moglie È lo stesso ex presidente del

caffeinamagazine

: La nostra immensa gioia #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : La nostra immensa gioia #ForzaNapoliSempre - IRAMAPLUME : Grazie per ieri, questa nostra vittoria è solo l’inizio. Ce la metterò tutta?? #Amici17 - sscnapoli : ??#JuveNapoli: la nostra formazione ufficiale! #SerieA #grintaecuore #ForzaNapoliSempre Sponsored by @WikoItalia -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Quando è successo tutto l’ex premier e laFlavia erano fuori città con una delegazione bolognese recatasi a roma in visita a Papa Francesco, 14mila persone in tutto per rendere omaggio al pontefice. Le immagini hanno fatto il giro delle televisioni, non solo, ma anche Gianni Morandi e Francesco Guccini. Il fatto è che mentre il Professore e laerano lontani dalla loro casa bolognese, l’abitazione è stata svaligiata nella notte dai ladri. La segnalazione alle forze dell’ordine è giunta immediatamente al rientro. I ladri sono entrati forzando la porta della casa bolognese dell’exdel Consiglio, ed exdella Commissione Europea, che non era dotata di impianto di allarme. Non è chiaro per ora se l’abitazione del professore, situata in una stradina del centro storico, via Gerusalemme, che collega Strada Maggiore con piazza Santo Stefano, sia ...