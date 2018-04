La nave Aquarius al porto di Trapani con 537 migranti a bordo FOTO

Trapani - 537 migranti arrivati al porto a bordo della nave Aquarius : Sono 537 i migranti arrivati lunedì mattina al porto di Trapani a bordo della nave Aquarius, noleggiata dalla Ong Sos Mediterranèe e gestita in partnership con Medici senza frontiere, dopo essere stati salvati in acque internazionali al largo della Libia in quattro diverse operazioni tra mercoledì e domenica. Tra loro, fa sapere l’organizzazione, ci sono 452 uomini, 85 donne, di cui quattro incinte, tre neonati e 125 minori. La gran parte ...