La madre di Biondo attacca Heather Parisi dopo la lite ad Amici | “Sono basita | deve

optimaitalia



Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php on line 23

: Invalid argument supplied for foreach() inon line

(Di lunedì 23 aprile 2018)la movimentata puntata didi sabato 21 aprile, ladi: tramite una lettera aperta, Maria Assunta Pizzoli si esprime su quanto accaduto durante il terzo serale di.Sabato sera, un fiume di polemiche per, cantante della squadra Bianca ad: il concorrente si è esibito servendosi dell'auto-tune, strumento che permette di migliorare le performance dei cantanti. La scelta è stata contestata duramente daed Ermal Meta in commissione esterna: l'utilizzo dell'auto-tune in una gara di canto, a detta dei due giudici, non dovrebbe essere lecito.Verso la fine della puntata,l'ultima esibizione dicon l'inedito La mia ex chiama,ha risollevato la polemica, sfociata ben presto in litigiouna provocante affermazione della ballerina professionista (Auto-tune is for pussies, frase ripresa ...