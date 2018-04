La Juve è rimasta al Bernabeu | adesso tremano le gambe | l’incubo “zero titoli” può

calcioweb.eu

(Di lunedì 23 aprile 2018) Questa stagione calcistica era iniziata nel peggiore dei modi per lantus che il 13 Agosto 2017 perdeva la Supercoppa con la Lazio in modo clamoroso, con il gol di Murgia al 94°. E l’eliminazione dalla Champions League ai Quarti di Finale contro il Real Madrid è arrivata sempre al 94°, alcon il rigore di Ronaldo. Rimane il campionato, in cui lantus non aveva mai perso due partite in casa nella stessa stagione con Allegri: i k.o. sono arrivati con Lazio e Napoli quest’anno. L’anno scorso aveva concluso la stagione imbattuta a Torino, come tre e quattro anni fa, mentre due anni fa aveva subito una sola sconfitta con l’Udinese. E il 9 Maggio c’è la finale di Coppa Italia con il Milan: se lanon dovesse vincere neanche un trofeo, sarebbe un fallimento clamoroso proprio nella stagione in cui la società ha investito di più regalando ad ...