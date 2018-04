La gioia di Maradona : "Mamma mia!" : Mamma mia! Abbiamo un sogno nel cuore. Grazie Kalidou Koulibaly ". Così Diego Armando Maradona festeggia sui social il successo del Napoli per 1-0 nella sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus, ...

Un nuovo Maradona a Napoli. E nonno Diego impazzisce di gioia : ' Oggi è nato mio nipote Diego Matias Maradona, pesa 3 chili e mezzo ed è bellissimo. Sono molto felice e mi si riempie il cuore. Me lo godrò come non ho potuto fare con mio figlio Diego '. Così su ...