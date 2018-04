“La Fine del Mondo inizia oggi 23 Aprile 2018” | il “pianeta della morte Nibiru causerà

Siria - Casa Bianca : “La missione degli Usa contro Isis si avvicina a una rapida fine” : “La missione militare per sradicare l’Isis in Siria sta arrivando velocemente alla fine, con l’Isis quasi completamente distrutto”. Lo si legge in una una nota della Casa Bianca, che non ha fornito alcuna previsione sui tempi di un ritiro dei soldati americani, dopo che martedì il presidente americano Donald Trump aveva spiazzato alleati e consiglieri dichiarando che circa 2mila militari che partecipano alla lotta contro lo Stato ...