La Cassazione accoglie un ricorso sulla compatibilità di Dell' Utri col carcere

Lega - Cassazione accoglie ricorso dei pm di Genova sui soldi sequestrati. Ora Riesame dovrà esprimersi di nuovo : C’è un nuovo capitolo nel braccio di ferro tra procura di Genova e Lega per l’affaire dei soldi che gli inquirenti liguri hanno chiesto di sequestrare dopo la condanna di Umberto Bossi, ex segretario e rieletto deputato, e dell’ex tesoriere Francesco Belsito per truffa allo Stato. Dopo il blocco dei conti contro cui si era scagliato il segretario del Carroccio, Matteo Salvini, uno stop da parte del Tribunale, una decisione del ...