La base M5S in rivolta dopo il mandato esplorativo a Roberto Fico | Mai con il Pd

"Mai col Pd" - base M5S in rivolta : L'ala di estrema sinistra e terzomondista del M5S farà crollare verticalmente il consenso al Movimento e, francamente, quella politica cozza contro il volere della maggioranza assoluta degli italiani ...

Governo : base M5S in rivolta - mai col Pd - non scherziamo… : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “Spero che il mio voto non sia stato buttato al vento con un accordo con il Pd. Votavo Pd, ho cambiato una volta, posso ricambiare”. Questo il tenore dei commenti postati sul blog delle Stelle, mentre si attendono le convocazioni del presidente della Camera, Roberto Fico, che ha ottenuto il mandato dal Colle per verificare una possibile alleanza tra Pd e M5S. “Il tentativo di accordo con il Pd ...

M5S - Fraccaro : 'Il contratto è solo un testo base - Di Maio rimane il nostro candidato premier' : Messaggini e raccomandazioni da mamma premurosa. Così il questore della Camera Riccardo Fraccaro commenta il mandato esplorativo che il presidente di Montecitorio si accinge a compiere. ' Fico avrà ...

Ettore Rosato a M5S : "Pd siede al tavolo solo se chiudete con la Lega". Sandra Zampa : "Voti la base" : Il Pd è pronto a sedersi al tavolo con i 5 Stelle, ma la prima condizione è che il "forno" con la Lega e il centrodestra venga chiuso. "Io da quasi due mesi vedo un gran lavoro di Lega e M5S per sdoganare Forza Italia e comporre una maggioranza" afferma al Messaggero Ettore Rosato, sottolineando che "fin quando quel fronte non si considera completamente chiuso, qualunque approccio con il Pd lo considero una perdita di tempo".Se ...

M5S ha cambiato i programmi elettorali votati dalla base (senza dirlo a nessuno) : Un'inchiesta condotta da Luciano Capone de Il Foglio ha rivelato che i venti pdf dei vari programmi tematici presenti sul sito del Movimento 5 Stelle, votati dalla base grillina prima delle elezioni secondo il principio della democrazia diretta, sono stati sensibilmente modificati senza ricorrere a una nuova votazione e sostituiti senza alcun annuncio.Continua a leggere

Alla base M5s non piacciono i 'discorsi da democristiano' di Luigi Di Maio : La base M5s contro Luigi Di Maio e i suoi "discorsi da democristiano". La polemica monta sul web dopo le dichiarazioni del leader 5 Stelle a proposito della crisi in Siria dopo gli attacchi di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia. Di Maio, ieri mattina, ha espresso preoccupazione e si è augurato che "l'attacco di oggi resti un'azione limitata e circoscritta e non rappresenti invece l'inizio di una nuova ...

Festival di Perugia - dai movimenti di protesta al M5s. Feltri : “5 Stelle? Giudicati in base alla capacità di rompere con il passato” : Si è aperta mercoledì 11 aprile, per chiudere domenica 15, la diciottesima edizione del Festival del giornalismo di Perugia, che ogni anno raccoglie nella capoluogo umbro oltre a esponenti del giornalismo internazionale, anche studiosi, scrittori, storici, professori universitari, esperti di comunicazione e politici. Tra gli incontri anche uno dedicato all’analisi dell’evoluzione e dello sviluppo dei movimenti di protesta ...

Matteo Salvini - patto con Casaleggio alla base dell'accordo con M5S : Poco meno di un anno fa era circolata in casa leghista la voce di un incontro fra Matteo Salvini e Davide Casaleggio. La raccolse il quotidiano La Repubblica, e alla pubblicazione della indiscrezione ...

Sondaggio Noto - base Pd : sei su dieci a favore dell'alleanza con il M5s : Dopo un mese dalle elezioni, 'il Pd è alla ricerca della posizione da avere rispetto alla nascita di un prossimo governo'. Mentre il partito democratico ufficialmente sostiene di non accettare '...

M5S - anche per la base le alleanze non sono un tabù : Salvini o Di Maio? Mentre dentro il "Palazzo" ancora si discute, gli italiani si interrogano sull"alleanza M5S-Lega che sembra prefigurarsi all"orizzonte e nutrono molte aspettative sul futuro governo.Pareri dal mercato, sì all'accordo Di Maio-Salvini"L"immigrazione è il problema principale", ci dicono quasi all"unanimità le persone che abbiamo incontrato nel nostro "tour" tra le vie del centro della Capitale (guarda il video).[[video ...

Accordo M5S-Lega - i malumori della base : "Dov'è il reddito di cittadinanza? Di Maio non tradisca le attese di chi l'ha votato : Il MoVimento fondato da Grillo "ha promesso lavoro, reddito di cittadinanza, riduzione dei costi della politica e lotta alla criminalità organizzata. Al Nord interessa la difesa dei diritti acquisiti,...

Governo M5s-Centrodestra/ Nomine Camere - Di Maio : asse con Salvini ma la base teme Berlusconi : Centrodestra, pronto Governo con M5s? Le Nomine di Camera e Senato, i dubbi sull'asse Di Maio-Salvini e i timori per Berlusconi e Meloni. Vertice a Palazzo Grazioli e prossimi scenari(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 19:38:00 GMT)

M5s - la base si interroga sul Governo ma teme Berlusconi : Un possibile accordo con il centrodestra, compreso Silvio Berlusconi, fa discutere non poco la base del Movimento 5 stelle. Luigi Di Maio ha già presentato la sua squadra per Palazzo Chigi, e, in campagna elettorale e dopo, ha a gran voce spiegato che non farà alleanze ma, in mancanza di numeri, lancerà un appello pubblico per verificare se ci siano margini per una convergenza sui temi. Scorrendo la pagina Facebook di Di ...

M5S : Casaleggio compatta la base - messaggio su blog ad amministrative : A due settimane dal voto che ha incoronato il Movimento 5 Stelle come prima forza politica del Paese e in attesa delle amministrative di primavera, Davide Casaleggio serra le file pentastellate con un intervento sul blog delle Stelle dal contenuto apparentemente 'cripticò. Il ...