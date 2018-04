Kit Harington | ' Nel mondo dello spettacolo ci sono molestie ovunque'

Kit Harington da Game of Thrones al teatro inglese : “Accuse di molestie inquietanti ma non scioccanti” : "Tutti sanno", questo è quello che Kit Harington, il sexy re del Nord di Game of Thrones ha rivelato in un'intervista Sydney Morning Herald parlando di molestie sessuali e dei vari casi che sono venuti a galla dopo lo scanalo Weinstein. Tutti conoscono la verità e il fatto che le molestie esistano in questo campo e non solo visto che l'attore analizza la cosa parlando della sua esperienza personale e coinvolgendo anche il teatro ...

Cast e personaggi di Gunpowder - in Italia la miniserie storica con Kit Harington : anticipazioni 19 e 20 marzo : Cast e personaggi di Gunpowder sono pronti ad arrivare in Italia per due giorni all'insegna della storia inglese: lunedì 19 e martedì 20 marzo la miniserie sarà proposta integralmente su Focus, canale 56 del digitale terrestre. Protagonisti del Cast di Gunpowder sono Kit Harington, anche produttore della serie con la sua Thriker Films, Liv Tyler, Mark Gatiss e Peter Mullan, che interpretano rispettivamente Robert Catesby, Anne Vaux, Robert ...

Gunpowder con Kit Harington arriva in Italia con la benedizione di Carlo Lucarelli : promo e programmazione : Una nuova e imperdibile prima tv è in arrivo in Italia: si tratta della miniserie storica Gunpowder, con Kit Harington e Liv Tyler, che sarà presto proposta in esclusiva su Focus. Lo sbarco di Gunpowder in Italia è stato reso noto in questi giorni con un promo televisivo andato in onda sulle reti del digitale terrestre, nel quale lo scrittore e regista Carlo Lucarelli introduce la serie e l'argomento che tratta. "Questa è una partita a ...

Kit Harington : 'Non reciterò più ne Il trono di Spade' : Fa per me'', ma ora è venuto il momento di abbandonare il ruolo che lo ha lanciato nel mondo dell'intrattenimento e dedicarsi ad altri progetti e alla sua Rose Leslie, conosciuta proprio sul set de '...

Kit Harington : 'Non reciterò più ne 'Il trono di Spade'' : Fa per me'', ma ora è venuto il momento di abbandonare il ruolo che lo ha lanciato nel mondo dell'intrattenimento e dedicarsi ad altri progetti e alla sua Rose Leslie, conosciuta proprio sul set de '...

Kit Harington di Game of Thrones e il divieto di Rose Leslie : 'Niente copioni de Il Trono di Spade a casa!' : E in quanto tale è uno dei pochi al mondo a sapere attualmente come finirà la serie. Ecco perché, come ha rivelato la stessa attrice ospite di una puntata del Late Night di Seth Meyers, tra le mura ...

Kit Harington di Game of Thrones e il divieto di Rose Leslie : “Niente copioni de Il Trono di Spade a casa!” : La tensione a casa Harington-Leslie si taglia con un coltello. No, Rose Leslie non sta impazzendo a causa dei preparativi del suo imminente matrimonio: il problema è rappresentato dal fatto che il suo futuro sposo, prima di essere tale, è Kit Harington di Game of Thrones. E in quanto tale è uno dei pochi al mondo a sapere attualmente come finirà la serie. Ecco perché, come ha rivelato la stessa attrice ospite di una puntata del Late Night di ...

Kit Harington - il futuro dopo il Trono di Spade : Jon Snow della casa degli Stark, primo del suo nome, Re del Nord, Protettore del Nord, Lord di Grande Inverno, Lupo Bianco, il non morto – questo sembra essere il suo titolo completo – si adagia su un Trono di velluto. Indossa jeans attillati, stivali vissuti e una giacca nera da college degli Anni 30, un po’ logora, appena comprata in un negozio vintage nell’East Village di New York. Vedere Kit Harington senza il mantello di pelliccia nera e ...

POMPEI/ Su Rai 4 il film con Kit Harington ed Emily Browning (oggi - 6 marzo 2018) : POMPEI, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 6 marzo 2018. Nel cast: Kit Harington, Emily Browning e Kiefer Sutherland, alla regia Paul W. S. Anderson. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 09:10:00 GMT)

Kit Harington - la mia vita giù dalla Barriera : Fullscreen01/02 - Kit Harington fotografato da Alessandro e Luca Morelli per GQ02/02 - Kit Harington fotografato da Alessandro e Luca Morelli per GQ Il giorno dell’intervista con GQ, Jon Snow non deve combattere contro gli Estranei ma contro un nemico più subdolo: la nicotina. Sta cercando di smettere, così come smetterà con “Trono di Spade” e i suoi eventuali spin-off. «Sono un inglese realista, piuttosto cinico. Di norma non sono ...

Pompei/ Su Rai 2 il film con Kit Harington : info streaming e trama (oggi - 15 febbraio 2018) : Pompei, il film in onda su Rai 2 oggi, giovedì 15 febbraio 2018. Nel cast: Kit Harington, Emily Browning e Kiefer Sutherland, alla regia Paul W. S. Anderson. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 19:42:00 GMT)