Kendall Jenner | avvistata mentre flirtava con Diplo al Coachella 2018

Kendall Jenner ha fatto il filler alle labbra? : Occhi puntati su Kendall Jenner in questi giorni, o meglio sul suo profilo Instagram, in attesa di una reazione ai commenti dei fan per la pubblicazione di uno scatto con labbra e guance dal volume amplificato. A postare la foto è stata la sua hair stylist Jen Atkin, mentre le due erano a Shanghai per un servizio fotografico. L’immagine che ha dato il via al filler-gate (l’ha fatto o non l’ha fatto?) ha generato insinuazioni sulla genuinità ...

Bella Hadid ha la migliore risposta per chi è invidioso di lei e Kendall Jenner : Bella Hadid legge i commenti che parlano lei anche sotto le foto postate da altri utenti e, se vede qualcosa che non le va a genio, ha subito la risposta pronta! [arc id=”11b99d6c-5a4e-4e13-a6a4-6a3007ece427″] Un fan account su Instagram, @ballaHadid, ha pubblicato una foto della modella accostata a quella della BFF Kendall Jenner, con la didascalia: “Kenny o Bella?”. Kenny or Bella? ; @khairhadld A post shared by ...

Il look anti-Trump di Kendall Jenner : Da quando Donald Trump ha iniziato la sua avanzata verso la Casa Bianca, fino alla presidenza degli Stati Uniti, sono state tantissime le star che per «arginare il pericolo» hanno dato in ogni modo il proprio sostegno a Hillary Clinton. Tra queste, nel suo piccolo, ci ha pensato anche Kendall Jenner, nonostante la famiglia Kardashian non abbia mai mostrato al mondo una posizione politica pubblica chiara e definitiva. Di tanto in tanto, la ...

Kendall Jenner si confessa su Vogue : 'Non sono gay - ma chi lo sa' : Al giornalista di Vogue confessa di essere stata fortunata, e non aver mai subito violenze in prima persona, anche se sono una routine anche nel mondo della moda e non solo del cinema. '...

La vera storia del micro-tatuaggio di Kendall Jenner : Dopo due anni dalla comparsa della foto di Kendall Jenner con il suo micro lip tattoo sul labbro inferiore, la modella ha raccontato la vera storia di quel «Meow», scritto in un posto così inusuale e inaspettato. LEGGI ANCHEPer Kendall Jenner l'acne non è un problema Al The Ellen DeGeneres Show, dove l’instamodel è stata di recente ospite, Kendall ha spiegato che il suo miagolio inciso nella parte interna della bocca l’ha fatto una sera che era ...

Kendall Jenner : ricoverata in ospedale prima degli Oscar 2018 : Sembra che Kendall Jenner abbia passato una spiacevole esperienza prima degli Oscar 2018. La modella era mozzafiato in un mini dress nero sul tappeto rosso dell’after party organizzato da Vanity Fair, nessuno avrebbe mai immaginato che fosse appena uscita dall’ospedale. tell me more A post shared by Kendall (@KendallJenner) on Mar 5, 2018 at 10:48am PST Invece oggi People riporta che sarebbe stata costretta ad andare in ...

Kendall Jenner : mozzafiato agli Oscar 2018 e intanto celebra la nipote Stormi : E il premio per l’outfit più mozzafiato a un after party degli Oscar 2018 va a… Kendall Jenner! La modella ha sfilato sul tappeto rosso dell’after party organizzato da Vanity Fair, indossando un cortissimo e scollatissimo abito nero firmato Redemption, con maniche a sbuffo e sui fianchi un pizzo vedo non vedo. Embed from Getty Images A completare l’outfit, i tacchi Christian Louboutin e un paio di orecchini pendenti: ...

Perché Kendall Jenner nuda su Instagram ha fatto scalpore : Difficilmente svestita, a meno che non lo richieda la sfilata, Kendall Jenner ha postato sul suo profilo Instagram un paio di immagini senza veli. Dei raffinati scatti in bianco e nero firmati dalla fotografa Sasha Samsonova, che esprimono tutta la sensualità della modella senza un filo di volgarità. Eppure gli scatti hanno comunque creato molto baccano. Il motivo? Un mix di feticismo e invidia. L’attenzione degli internauti si è infatti ...