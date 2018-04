Kate Middleton è in travaglio | il terzo royal baby è in arrivo!

Kate Middleton IN CLINICA/ Terzo Royal Baby - iniziato il travaglio : ecco come verrà comunicata la nascita : KATE MIDDLETON sta per partorire, ricoverata in CLINICA da questa mattina, il Royal Baby sta per arrivare: ecco tutti gli ultimi dettagli sulla nascita più attesa dell'anno.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 13:27:00 GMT)

Kate Middleton in ospedale : è iniziato il travaglio. La duchessa è stata ricoverata al reparto maternità e - a quanto pare - darà alla luce il terzogenito nel giro di pochissimo. Le indiscrezioni : Ci siamo: il terzo royal baby sta per nascere. Ormai è davvero vicino. Kate Middleton lunedì mattina presto è stata ricoverata in ospedale, al St. Mary’s Hospital di Londra, ed è alle prime fasi del travaglio. L’ha accompagnata il marito William. A dare la notizia del ricovero di Kate nel reparto maternità l’account ufficiale di Kensigton Palace. Il terzo royal baby, il sesso del quale è ancora sconosciuto – anche per i genitori, almeno così ...

Royal Baby - Kate Middleton sta per partorire : “Fase iniziale del travaglio” : Kate Middleton è stata portata lunedì mattina al St Mary’s Hospital di Londra, ed è “nella fase iniziale del travaglio” per la nascita del terzo figlio. Lo rende noto Kensington Palace. La moglie del principe William è arrivata in clinica in automobile ed è stata ricoverata come previsto nella Lindo Wing dell’ospedale (che si trova nella zona di Paddington), l’ala privata riservata ai pazienti a pagamento. Secondo fonti di ...

Pippa Middleton è incinta - Kate presto zia : Cicogna in arrivo per Pippa Middileton. Secondo quanto riporta il quotidiano britannico 'The Sun', la sorella di Kate (duchessa di Cambridge e moglie del principe William)...

