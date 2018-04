Kate e William di nuovo genitori | è nato il terzo royal baby

È maschio il terzo figlio di William e Kate : La duchessa di Cambridge, Kate Middleton, moglie del principe William, ha dato alla luce alle 11.10 di questa mattina un maschietto, terzo figlio della coppia dopo George e Charlotte. Kate era arrivata poche ore prima al St Mary’s Hospital di Londra, «nella fase iniziale del travaglio». Mamma e bambino stanno bene. A dare l’annuncio un comunicato d...

È nato il terzo "royal baby" : William e Kate hanno un altro maschietto : È nato il terzo royal baby, il figlio di William e Kate Middleton quinto in linea di successione alla corona d'Inghilterra. L'annuncio è arrivato via Twitter dall'account di Kensington Palace, uno dei canali di comunicazione ufficiali della famiglia reale inglese. "Sua altezza reale la Duchessa di Cambridge ha dato alla luce un bambino alle 11 e 01", si legge nel tweet, "Il bambino pesa 8 libbre e 7 once (circa 3,8 chili, ndr). Il duca di ...

È nato il terzo Royal baby : il figlio di Kate Middleton e William è un maschio|Live : La duchessa di Cambridge ha partorito. Il piccolo è nato alle 11:01 e pesa 3,8 kg. Lo ha annunciato Kensington Palace

Regno Unito - è nato il terzo figlio di William e Kate : è maschio : "Sua Altezza Reale, la Duchessa di Cambridge ha dato alla luce un figlio", si legge nella nota diffusa da Kensington Palace, precisando che il bimbo pesa circa 3,8 chilogrammi. "Il duca di Cambridge era presente alla nascita - si aggiunge nella nota - sua Altezza Reale e il suo bambino stanno bene"

Il terzo Royal baby è nato. Il figlio di Kate e william è maschio : E' nato il terzo Royal baby dei duchi di Cambridge ed è un maschio. Lo ha annunciato Kensington Palace precisando che Kate Middleton ha dato alla luce un bambino di circa 3,8 chili e che madre e neonato stanno bene. Il parto è avvenuto nella Lindo Wing, l'ala privata del St. Mary's Hospital, nel centro di Londra, dove erano stati già partoriti il primogenito George (2013) e la secondogenita Charlotte (2015). Il principe ...

È nato il figlio del principe William e di Kate Middleton : La famiglia reale britannica ha annunciato che alle 11.01 di lunedì mattina (le 12.01 in Italia) è nato il terzo figlio del principe William d’Inghilterra e della duchessa di Cambridge Kate Middleton: è un maschio, pesa circa 3,8 chilogrammi, e The post È nato il figlio del principe William e di Kate Middleton appeared first on Il Post.

