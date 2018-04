Juventus-Napoli 0-1 | raccontata

VIDEO / Juventus Napoli (0-1) : highlights e gol. La gioia di Koulibaly (Serie A 34^ giornata) : VIDEO Juventus Napoli (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 34^ giornata della Serie A. Le immagini salienti della sfida all'Allianz Stadium.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 09:33:00 GMT)

Pagelle / Juventus Napoli (0-1) Fantacalcio - i voti : Koulibaly fantastico - il migliore (Serie A 34^ giornata) : Le Pagelle di Juventus Napoli: i voti per il Fantalcaicio, i giudizi a tutti i calciatori scesi in campo nella partita per la 34^ giornata di Serie A. Koulibaly migliore in campo(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 09:30:00 GMT)

Calendario Juventus e Napoli a confronto : la volata scudetto 2018 : Juventus e Napoli si giocheranno lo scudetto nelle ultime quattro partite rimaste prima della fine del campionato, dopo la vittoria della formazione di Maurizio Sarri a Torino, grazie alla quale i partenopei sono tornati a meno 1 dai campioni d'Italia in carica. A seguire il Calendario a confronto delle due squadre, con le partite che decideranno la volata scudetto di quest'anno. Adesso un popolo intero è autorizzato a sognare. La rete al ...

Juventus-Napoli - l'editoriale di Massimo Corcione : 'Ci aspetta un mese di esaltante sofferenza' : Una partita per rinominare la storia. Dopo Juventus-Napoli molte certezze sono uscite scosse, è stato rimesso in discussione anche l'intero campionato italiano e la sua soluzione finale più probabile, ...

Juventus-Napoli 0 a 1 - i tifosi campani sognano in grande : “Ora è tempo di scudetto. Emozione grandissima” : In migliaia i tifosi napoletani sono accorsi all’aeroporto di Capodichino per accogliere la squadra di ritorno da Torino dopo lo 0 a 1 inflitto alla Juventus. “È un’Emozione grandissima, mai provata fino ad ora. Ci meritiamo questa vittoria e dobbiamo andare avanti. Stiamo aspettando i giocatori per omaggiarli” “Il gol al 90° è stato del tutto inaspettato e ci ha lasciato senza parole. Adesso possiamo sperare molto ...

Juventus-Napoli 0-1 - decide Koulibaly : 'Crediamo allo scudetto' : Roma, 23 apr. , askanews, Un colpo di testa di Koulibaly al 90 manda in Paradiso il Napoli e riapre la corsa scudetto a quattro giornate dalla fine. Il Napoli vince allo Stadium di Torino 1-0 contro ...

Juventus-Napoli 0 a 1 - l’arrivo dei partenopei a Capodichino : migliaia di tifosi in delirio : Un accoglienza trionfale per gli azzurri di ritorno da Torino. I tifosi in migliaia si sono riversati per le strade della città per raggiungere l’aeroporto di Capodichino in attesa del rientro dei calciatori del Napoli. Il Pullman del Napoli ha impiegato circa un’ora per percorrere 50 metri ed imboccare la tangenziale. Visibilmente felici Insigne, Hamsik e Callejon che, dall’interno del pullman, hanno festeggiato insieme ai ...

Serie A/ La solita Juventus Napoli - ma il finale è diverso. Anche per lo scudetto? : Serie A, il punto sulla 34^ giornata: ALFREDO MARIOTTI commenta i principali accadimenti del turno di campionato, con fari puntati naturalmente sulla sfida scudetto tra Juventus e Napoli(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 07:00:00 GMT)

Juventus Napoli - Diego Armando Maradona esulta per la sua squadra. E nella città partenopea è notte di caroselli e fuochi d'artificio : esultanza via social per la vittoria del Napoli in casa della Juventus anche per Diego Armando Maradona. L'ex pibe de oro ha postato sui suoi profili una foto del colpo di testa di Kalidou Koulibaly con il risultato della partita e la frase 'mamma mia! ForzaNapoliSempre'.Migliaia di persone sul lungomare, caroselli di auto, sirene spiegate, fuochi d'artificio. La città di Napoli è in festa per la vittoria degli azzurri all'Allianz ...

Juventus-Napoli - succede tutto nel finale : Insigne scatenato - tifosi ‘impazziti’ e l’abbraccio Sarri-Higuain [FOTO] : 1/15 LaPresse ...

Scudetto - Juventus a casa di Inter e Roma : calendario migliore per il Napoli di Sarri : Un mese. Qualcosina meno, in verità: da qui al 20 maggio, data in cui si chiuderà il campionato, passeranno 4 settimane. Quattro, come i turni che mancano alla fine della Serie A. Vediamo, allora, ...

Pagelle Juventus-Napoli 0-1 : Koulibaly decisivo - Dybala e Mertens sottotono - Insigne il più ispirato : Il Napoli espugna l’Allianz Stadium con un gol di Koulibaly e accorcia ad un sol punto la distanza dalla Juventus, sorpresa tra le mura amiche da un colpo di testa del difensore. Bianconeri decisamente sottotono e messi alle corde dai ragazzi di Sarri, che trovano il gol in extremis. Di seguito, le Pagelle del match tra Juventus e Napoli: JUVENTUS Buffon 6 – Si limita all’ordinaria amministrazione nelle prime fasi del match. ...