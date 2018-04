Juventus | incubo ‘zeru tituli’ | squadra distrutta psicologicamente | presuntuosa e finale

calcioweb.eu

(Di lunedì 23 aprile 2018) Laadesso ha paura di chiudere la stagione con ‘zeru tituli’. Dopo l’eliminazione in Champions League ad opera del Real Madrid, pesantissima sconfitta in campionato contro il Napoli, nonostante il punto di vantaggio in classifica per ladi Allegri la situazione si è ribaltata a favore del Napoli che sogna uno storico scudetto. Le prossime partite saranno durissime per lain particolar modo le trasferte contro Inter e Roma mentre la partita più difficile per il Napoli è quella contro la Fiorentina ma i tre punti sono alla portata. E larischia di perdere anche la Coppa Italia contro il Milan, ladopo la doppia beffa contro Real Madrid e Napoli ed in più èe con un allenatore in evidente difficoltà. LEGGI ANCHE –> Allegri ‘condanna’ la, sbaglia formazione poi si ...