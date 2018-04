Juventus | Allegri dopo il ko col Napoli | ' Per lo scudetto serve qualcosa di straordinario'

Juventus - Allegri e Marchisio scrivono al popolo bianconero : ecco le loro parole : Quella di ieri sera non è sicuramente stata una serata felice per la Juve. I bianconeri hanno perso lo scontro diretto contro il Napoli e adesso hanno un solo punto di vantaggio in classifica sui partenopei. Oltre alla sconfitta la Juventus ha dovuto fare i conti con l'infortunio di Giorgio Chiellini. Il numero 3 bianconero ha dovuto lasciare il campo dopo pochissimi minuti a causa di un infortunio al ginocchio. Adesso il timore di tutti i ...

Sondaggio : cosa dovrebbe fare la Juventus con Allegri? : TORINO - Il ko interno con il Napoli ha riaperto il discorso riguardante il futuro di Massimiliano Allegri . cosa dovrebbe fare secondo voi la Juventus con il tecnico toscano al termine della stagione?...

Juventus-Napoli - il giorno dopo di Allegri : “Non ho dormito perchè…” : Juventus-Napoli- Massimiliano Allegri ha analizzato la gara di ieri sera in occasione della riunione CONI tra allenatori, dirigenti, arbitri e giocatori. Il tecnico ha evidenziato il finale di stagione. “NON HO dormito” “Stanotte ho dormito poco, visto che avevo il treno alle 5 questa mattina per venire qui. Sapevamo che quest’anno sarebbe stata dura, ora […] L'articolo Juventus-Napoli, il giorno dopo di Allegri: ...

Juventus - Allegri : 'Per lo scudetto serve qualcosa di straordinario' : 'Sapevamo che il campionato quest'anno sarebbe stato difficile e il Napoli sta facendo grandissime cose. Ora mancano quattro partite, abbiamo una settimana per recuperare le energie e preparare al ...

Juventus - Allegri : "Partita bruttissima. Con l'Inter sarà decisiva" : Intervistato da Premium Sport , il tecnico bianconero guarda già alla sfida in casa dell'Inter: "Bisogna accettare la sconfitta, siamo ancora in testa e ci sono 4 gare da giocare, due in casa e due ...

Juventus - Allegri : 'Partita bruttissima - contro l'Inter sarà decisiva' : 1 di 3 Successiva TORINO - 'È stata una partita bruttissima da parte di entrambe le squadre, con praticamente zero tiri in porta'. Non può che essere deluso Max Allegri al termine della partita col ...

Allegri ‘condanna’ la Juventus - sbaglia formazione poi si accontenta : la stessa mentalità suicida del Bernabeu : Delirio Napoli contro la Juventus e bianconeri ‘condannati’ da Allegri. Si è concluso il posticipo valido della 34^ giornata del campionato di Serie A, quando il match sembrava indirizzato verso lo 0-0 stacco di testa di Koulibaly. I bianconeri rischiano di chiudere la stagione con zero titoli e adesso hanno paura, la maggior parte dei demeriti sono dell’allenatore della Juventus. I bianconeri continuano ad essere ...

Calciomercato Juventus - Marotta allo scoperto sul futuro di Dybala - Buffon e Allegri : Calciomercato Juventus – Juventus e Napoli sono in campo per il posticipo della 34^ giornata del campionato di Serie A, prima del match ecco le parole di Marotta a Premium Sport: “Non so chi senta la pressione… forse l’arbitro. Al di là delle dichiarazioni retoriche è importante per entrambe. Mancano ancora tanti punti, anche se oggi c’è la differenza in classifica per noi serve un’ottima prestazione e quindi ...

Juventus-Napoli - Allegri con Dybala - Sarri con Hamsik e Mertens : Una Torino quasi estiva , raggiunti i 28 gradi di massima nel pomeriggio, fa da cornice alla partita dell'anno in Serie A, che può valere lo scudetto 2017/18. Ennesimo "tutto esaurito" allo Stadium, ...

Juventus-Napoli - le assurde scelte di formazione del tecnico Allegri : Juventus-Napoli, si avvicina sempre di più il big match valido per la 34^ giornata del campionato di Serie A, importante scontro per lo scudetto. Alcune indiscrezioni che arrivano da Skysport rivelano novità inattese nell’11 bianconero. Massimiliano Allegri infatti sembra aver deciso di lasciar fuori dal 1' minuto uno dei suoi pupilli, vale a dire Mario Mandzukic. Il trio di trequartisti dietro ad Higuain dovrebbe essere composto da Dybala, ...

Juventus-Napoli - ci siamo : ecco le mosse di Allegri e Sarri : ROMA - Sintetizzando: la solidità della difesa della Juve di fronte alla sincronia dei movimenti dell'attacco del Napoli ; il palleggio del centrocampo azzurro contro la robustezza del centrocampo ...

Probabili formazioni Juventus-Napoli : Allegri sceglie Douglas Costa e Mandzukic - panca per Dybala. Mertens vince il ballottaggio con Milik? : Il giorno della verità è arrivato. La partita più attesa dell’intero campionato si appresta ad andare in scena stasera, domenica 22 aprile, all’Allianz Stadium. Juventus e Napoli si sfideranno nel posticipo della 34^ giornata di Serie A nello scontro diretto per la conquista dello scudetto. I bianconeri, reduci dal rocambolesco pari col Crotone, devono gestire un vantaggio di 4 punti in classifica, ma non possono stare tranquilli, ...

Juventus - Allegri : "Domani è decisiva? Sì per loro. Dybala ok - vedrò se gioca" : Il pragmatismo di Max Allegri, alla vigilia del Napoli, sfiora picchi inarrivabili. "Sarà una bella serata di calcio, una partita importante ma non decisiva per noi. Il Napoli ha puntato tutta la ...

Allegri : 'Juventus-Napoli decisiva? Sì - ma per loro...' : TORINO - Il conto alla rovescia sta per scadere: domani sera all' Allianz Stadium va in scena la sfida scudetto tra Juventus e Napoli e Massimiliano Allegri è pronto: 'Sarà una bellissima serata di ...