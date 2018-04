Juventus | -4% in borsa dopo il ko col Napoli

Juventus - ipoteca sul campionato. Titolo corre in Borsa : TeleBorsa, - Variazioni con segno più per i titoli Juventus, che guadagnano 1,47 punti percentuali. A seguito della vittoria di ieri per 3-0 sulla Sampdoria i bianconeri hanno aumentato a sei punti il ...

Juventus - ipoteca sul campionato. Titolo corre in Borsa : Variazioni con segno più per i titoli Juventus , che guadagnano 1,47 punti percentuali. A seguito della vittoria di ieri per 3-0 sulla Sampdoria i bianconeri hanno aumentato a sei punti il vantaggio ...

Champions League - Real Madrid-Juventus : Betfair rimborsa coloro che hanno creduto nella 'remuntada' - i dettagli : Betfair conta circa 1.500 dipendenti in tutto il mondo e detiene licenze in Gran Bretagna, Danimarca, Spagna, Italia, Stati Uniti, Australia, Gibilterra e Malta. Betfair si contraddistingue dagli ...

Champions - la Juventus crolla in borsa dopo la sconfitta : La Juventus crolla a Piazza Affari dopo lo 0-3 casalingo con il Real Madrid che rende molto difficile un passaggio del turno in Champions League. Il titolo del club bianconero, che dovrà probabilmente rinunciare a cospicui incassi legati alla competizione, perde il 4,83% a 0,63 euro. L'articolo Champions, la Juventus crolla in borsa dopo la sconfitta sembra essere il primo su CalcioWeb.