Juve-Napoli 0-1 | le pagelle Fantasma Dybala | Koulibaly vola

Juve-Napoli - lo scudetto in 360 minuti : Un punto di distacco e quattro gare per assegnare il tricolore. Con Inter e Fiorentina prime insidie per Allegri e Sarri

?Il Napoli espugna lo Stadium : gol di Koulibaly - 1-0 alla Juve e la corsa scudetto è riaperta : Inviato a Torino L?impresa della storia, la vittoria più emozionante, dal copione più esaltante, tra le più belle di sempre: un Napoli favoloso batte la Juve nel...

Juve-Napoli - Maurizio Sarri fa il dito medio ai tifosi Juventini : Brutto gesto da parte di Maurizio Sarri prima del big match fra Juventus e Napoli: il tecnico partenopeo all'arrivo del pullman all'Allianz Stadium ha risposto mostrando il dito medio ai tifosi bianconeri, che stavano accogliendo il Napoli con fischi e insulti in un contesto in ogni caso apparso tranquillo. Le immagini del gesto di Sarri sono state immortalate in un video che sta facendo il giro del web.

Juventus Napoli - Diego Armando Maradona esulta per la sua squadra. E nella città partenopea è notte di caroselli e fuochi d'artificio : esultanza via social per la vittoria del Napoli in casa della Juventus anche per Diego Armando Maradona. L'ex pibe de oro ha postato sui suoi profili una foto del colpo di testa di Kalidou Koulibaly con il risultato della partita e la frase 'mamma mia! ForzaNapoliSempre'.Migliaia di persone sul lungomare, caroselli di auto, sirene spiegate, fuochi d'artificio. La città di Napoli è in festa per la vittoria degli azzurri all'Allianz ...

Juve in ginocchio - ora il Napoli può davvero sognare : Il Napoli, al 90', con un potentissimo colpo di testa di Koulibaly, su corner di Callejón, vince a Torino contro la Juventus: 1-0 e meno 1 a quattro giornate dal termine, con i bianconeri chiamati a due trasferte insidiose: a San Siro contro l'Inter e all'Olimpico con la Roma. Nei giorni di Diego Armando Maradona in Italia, i partenopei mettono le mani su uno scudetto che sembrava impossibile. La Vecchia Signora è stanca, smarrita, ...

Scudetto - Juventus a casa di Inter e Roma : calendario migliore per il Napoli di Sarri : Un mese. Qualcosina meno, in verità: da qui al 20 maggio, data in cui si chiuderà il campionato, passeranno 4 settimane. Quattro, come i turni che mancano alla fine della Serie A. Vediamo, allora, ...

Pagelle Juventus-Napoli 0-1 : Koulibaly decisivo - Dybala e Mertens sottotono - Insigne il più ispirato : Il Napoli espugna l’Allianz Stadium con un gol di Koulibaly e accorcia ad un sol punto la distanza dalla Juventus, sorpresa tra le mura amiche da un colpo di testa del difensore. Bianconeri decisamente sottotono e messi alle corde dai ragazzi di Sarri, che trovano il gol in extremis. Di seguito, le Pagelle del match tra Juventus e Napoli: JUVENTUS Buffon 6 – Si limita all’ordinaria amministrazione nelle prime fasi del match. ...

La gioia di Maradona dopo la vittoria del Napoli sulla Juve 'Mamma mia ' : 'Mamma mia', posta su Facebook Diego Maradona. 'Complimenti a tutti, vittoria di grande prestigio', cinguetta felice il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Molti i complimenti ricevuti da ...

Koulibaly fa sognare Napoli - Juve ko : è a -1 : Koulibaly fa sognare Napoli, Juve ko: è a -1 Si riapre il campionato, il Napoli vince per la prima volta allo Stadium, dopo sette ko su sette nei precedenti, e lo fa nella serata più importante, riportandosi a -1 dai bianconeri. Decide un gol allo scadere del senegalese. Continua a leggere

Juventus-Napoli 0-1 - Koulibaly al 90’ riapre la corsa scudetto : la capolista ora è a -1 (e sabato c’è l’Inter) : La squadra di Sarri allo Stadium fa la partita ma è quella di Allegri a colpire un palo con Pjanic. Poi l’incornata del senegalese allo scadere ribalta le prospettive

