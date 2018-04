Juve | Mondiale a rischio per Dybala

Buffon non si ferma dopo la Juve : prima il Mondiale in Russia e poi va in Cina - ma niente Argentina : Gigi Buffon andrà al Mondiale. Senza l'Italia. Né la mancata qualificazione azzurra, né le polemiche innescate dal clamoroso sfogo di Madrid scalfiscono infatti un'immagine ambita in tutto il mondo, così la S7 Airlines , tra le più importanti compagnie aeree russe, lo ha scelto come testimonial nei giorni iridati. Lo spot sarà girato a Mosca tra il 14 e il 16 giugno , quindi in coincidenza ...

Paredes : 'Alla Juve ho tanti amici - ma il Real... Decido dopo il Mondiale' : Leandro Paredes si mette sul mercato. Il centrocampista argentino dello Zenit San Pietroburgo, classe 1994 ex Roma e Boca, ha dichiarato alla radio francese RMC Sport : 'Juve o Real? A Torino ho tanti amici e sarebbe più semplice, ma a Madrid ci sono tanti campioni e sarebbe stimolante per un ragazzo giovane come me'. 'In questo momento devo concentrarmi su ...

Juve - dalla Germania : Emre Can non recupera per il Mondiale : Emre Can rischia di saltare il Mondiale. Il centrocampista tedesco del Liverpool , obiettivo di mercato della Juventus per la prossima stagione, è ai box per un problema alla schiena e secondo Sport Bild le sue chance di partire per la Russia con la Nazionale di Löw sono ridotte al minimo.

Champions League - è sfida Italia-Spagna : Juve e Roma per la 'vendetta Mondiale' Video : 6 Nel contesto di un calendario internazionale che prevede i Mondiali di Russia come piatto forte e con l'Italia colpevolmente assente dal massimo conviviale del calcio, quell'urna di Nyon che, sulle prime, è sembrata così crudele, alla fine non poteva essere più benevola. Un Mondiale senza azzurri è una tragedia sportiva, se visto con gli occhi di tanti italiani innamorati del calcio. Ma ecco che arriva la #Champions League con i ...

Juventus - Allegri : 'Juve-Real evento mondiale - ma l'obiettivo è il campionato. Con Bonucci ottimo rapporto'. Mandzukic non convocato : VINOVO , TO, - 'Il campionato rimane il primo obiettivo' dice Allegri alla vigilia di un Milan affrontato senza un briciolo di turnover. Troppo importante la sfida contro i rossoneri per pensare già ...

Juventus - Buffon : 'Dybala andrà sicuramente al Mondiale' : Un passaggio poi sulla partita persa dall'Italia a Manchester: ' L'Argentina ha grandissime potenzialità, possono vincere i campionati del mondo. Higuain? Felice del suo momento, il suo ritorno in ...

Turbo-Douglas - Champions e Mondiale : Costa accelera e ringrazia la Juve : E pur dicendo 'al Real ci penseremo poi' vale sempre il suo primo impatto col mondo-Juve. 'Sono qui per vincere quella Champions che ho solo sfiorato col Bayern' disse Douglas. Lavori in corso. E in ...

Juventus - Emre Can : 'Voglio diventare un giocatore di fama mondiale' : 1 di 3 Successiva TORINO - Calciatore e modello a tempo perso. Emre Can è diventato il testimonial di una nota marca di abbigliamento, oltre ad essere un top player che a giugno sarà libero a ...