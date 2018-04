Judo | Europei 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

oasport

: RT @Coninews: Ambizioso e pronto! @fabiobasile66, insieme alla nazionale italiana di judo da giovedì, affronterà gli Europei di Tel Aviv. @… - filippo898 : RT @Coninews: Ambizioso e pronto! @fabiobasile66, insieme alla nazionale italiana di judo da giovedì, affronterà gli Europei di Tel Aviv. @… - JudoTalk : RT @Coninews: Ambizioso e pronto! @fabiobasile66, insieme alla nazionale italiana di judo da giovedì, affronterà gli Europei di Tel Aviv. @… - tizianapiccinno : RT @OA_Sport: #judo I convocati dell'Italia per gli Europei. 16 azzurri a Tel Aviv, Fabio Basile nella nuova categoria, grande ritorno di F… -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Tre giorni di spettacolo a Tel Aviv, capitale europea deltra giovedì 26 e domenica 28 aprile. I migliori interpreti della disciplina nel Vecchio Continente andranno a caccia delle medaglie in occasione degli, inin Israele, dove sul tatami del Tel Aviv Convention Center saliranno svariate stelle del, che proveranno a far valere la propria supermazia con l’obiettivo non solo di ampliare il proprio palmarès, ma anche di scalare il ranking e mettersi in mostra in una grande vetrina in vista del biennio che conduce a Tokyo 2020. Le gare si svilupperanno secondo il consueto format, che prevede le eliminatorie a partire dal mattino e il blocco finale con ripescaggi, semifinali e finali nel tardo pomeriggio. Giovedì 26 aprile saliranno sul tatami gli atleti delle categorie femminili -48 kg, -52 kg e -57 kg e delle categorie maschili -60 kg e -66 kg. ...