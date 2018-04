Jaina Lee Ortiz | «Si può essere indipendenti e innamorate allo stesso tempo»

vanityfair

(Di lunedì 23 aprile 2018) «Quando ho incontrato Shonda Rhimes balbettavo e non riuscivo a guardarla. Mette in soggezione da morire. Ma se non fosse per lei, non sarei qui».Leesi riferisce al ruolo di Andy Herrera, il vigile del fuoco protagonista di Station 19 (dal 23 aprile alle 21.50 su Fox Life), il nuovo spin-off di Grey’s Anatomy ambientato in una stazione dei pompieri vicina al Seattle Memorial. «Andy è indipendente, decisa e sa cosa vuole: in questo mi rivedo. È una donna alfa, gli uomini vengono sempre dopo, Shonda ed Ellen (Pompeo, che è anche produttrice, ndr) sono due femministe», racconta al telefono da Los Angeles l’attrice, 31 anni, nata nel Bronx da una famiglia portoricana e sposata con l’autore televisivo Brad Marques, 40 anni. LEGGI ANCHELe nuove vite (in Tv) di Patrick Dempsey e Sandra Oh Lei com’è con suo marito? «Siamo sposati da otto anni e ogni volta che ho un problema lo ...