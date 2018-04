: Isis: nuovi attacchi in Russia e Iran - NotizieIN : Isis: nuovi attacchi in Russia e Iran -

In un nuovo discorso pubblicato online il portavoce ufficiale dell', Abulhasan al-Muhajir, torna a chiedere di compierenegli Stati Uniti e nei paesi della coalizione che combatte lo stato islamico. Lo rende noto l'analista Rita Kat su Twitter, citando lo stesso Mujahir. In particolare, Mujahir parla di "nuova fase" per la prossima guerra contro: "Fate di questi paesi il teatro di tutte le vostre operazioni, così che i pagani e i russi assaggino un po'dell'inferno della loro tnia"(Di lunedì 23 aprile 2018)