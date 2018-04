Intesa Sanpaolo : in forte crescita a +7% l'export dei Distretti lombardi nel 2017 : In particolare, si è registrata un'accelerazione nel quarto trimestre, nell'ordine di un +9,7% rispetto al trimestre ottobre-dicembre 2016. Sia i mercati maturi che i nuovi mercati si sono mostrati ...

Il piano di Intesa Sanpaolo : 'Quattro miliardi per la Liguria' : Genova - Il gruppo Intesa-Sanpaolo declina in Liguria il piano d'impresa 2018-2021 , 250 miliardi di nuovo credito a medio-lungo termine, quasi raddoppiando le erogazioni sul territorio , 4 miliardi ...

Design : Intesa Sanpaolo Casa - il fuorisalone entra in filiale : Milano, 20 apr. (AdnKronos) – Intesa Sanpaolo Casa apre le porte al fuorisalone. La giovane società di mediazione e intermediazione immobiliare del gruppo bancario, ospita nella centralissima filiale di piazza Cordusio a Milano – in occasione della 57esima edizione del Salone del Mobile – le ‘Installazioni luminose’ del Designer Luca Trazzi. Un legame giunto al terzo anno e che questa volta offre a curiosi e ...

Srm - Intesa Sanpaolo - : l'economia illegale vale il 23% del Pil - quasi il 30% al Sud : l'economia sommersa e illegale, 'Non observed economy' in Italia è pari al 22,9% del Pil, dato che sale al 29,8% nel Mezzogiorno. Nonostante il recupero di quattro posizioni nella classifica del Rule of ...

Intesa Sanpaolo Casa ospita il designer Luca Trazzi : Milano, 20 apr. (AdnKronos) – Intesa Sanpaolo Casa, la società di mediazione e intermediazione immobiliare del gruppo bancario, partecipa al fuorisalone con un evento nella filiale di piazza Cordusio a Milano in collaborazione con il designer Luca Trazzi. L’appuntamento è alle 18 per un aperitivo con musica jazz dal vivo nel corso del quale il designer presenterà le proprie ‘Installazioni luminose’, raccontando il ...

Design : minimal e leggerissima - alla libreria Claro l'Intesa Sanpaolo award : Si chiama Claro ed è una libreria composta di assi in compensato di betulla assemblate a incastro. A idearla un giovane Designer messicano, che si è aggiudicato il premio Intesa Sanpaolo award al ...

Design : minimal e leggerissima - libreria Claro vince Intesa Sanpaolo Award (2) : (AdnKronos) - Al giovane Designer è stata consegnata una sfera incisa dal Designer Luca Trazzi che richiama l’installazione Dandelion, che resterà esposta alle Gallerie d’Italia per tutta la durata del Salone, e un assegno di 5mila euro che, assicura, gli consentirà di finanziare la sua attività per