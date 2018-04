Inter | Spalletti | ' Juventus? San Siro tifi per i nostri obiettivi'

Inter - Spalletti : "San Siro tifi per il nostro obiettivo - non contro la Juve" : "La Roma e la Lazio hanno un vantaggio, hanno un punto in più in classifica, che è tanta roba visto che mancano poche partite alla fine". È questo il punto di vista di Luciano Spalletti, che a margine ...

Calciomercato Inter - il ds Ausilio : 'Spalletti e Icardi il nostro futuro. Mercato? Partirà qualche giovane' : Il ds dell'Inter, Intervistato da Radio anch'io sport ha affrontato diversi temi, iniziando dal successo nerazzurro sul Chievo: "Si deve sudare e far fatica tutte le domeniche e su tutti i campi, non ...

Spalletti - Inter può arrivare in fondo : ANSA, - ROMA, 22 APR - "Si dice che il leone ci mette la stessa forza a prescindere dalla grandezza della preda. Noi dovremo concentrarci su ognuna delle prossime partite come se fosse la più ...

Inter - Spalletti : "Possiamo giocarcela fino in fondo" : Il tecnico dopo la vittoria con il Chievo: "Il leone ci mette la stessa forza a prescindere dalla grandezza della preda"

Inter - Spalletti : "Sfida con la Lazio decisiva? No - lottare come leoni sempre" : Luciano Spalletti si dice soddisfatto del risultato della sua Inter contro il Chievo e anche della prestazione. "Merito di Icardi e Perisic? Loro sono due giocatori fondamentali per noi - dice a ...

Inter - Spalletti : 'Icardi e Perisic? Il merito è di chi gli porta la palla. L'anno prossimo lotteremo con Juve e Napoli' : L'allenatore dell' Inter Luciano Spalletti ha parlato a Premium Sport dopo l'importante vittoria di Verona contro il Chievo: 'Icardi e Perisic sono due giocatori importanti per la squadra, ma non dobbiamo ridurre a loro due la nostra vittoria: i nostri attaccanti ...

Inter - Spalletti : 'Prima della gara con la Lazio ci sono altre sfide importanti' : nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti dichiara: 'Icardi e Perisic sono due giocatori importanti per la squadra, ma non dobbiamo ridurre a loro due la nostra vittoria: i nostri attaccanti ...

Brozovic è tornato Epic : l'Inter di Spalletti gira intorno a lui : Il mondo capovolto nel giro di pochi mesi. Marcelo Brozovic , contestato dai tifosi e un passo dall'addio solo a gennaio, adesso è infatti un punto fermo dell'Inter di Spalletti che non rinuncia più al ...

Chievo-Inter in tv - dove vedere la diretta streaming : Spalletti per rispondere alla Roma : Chievo-Inter in diretta tv e streaming: telecronisti Chievo Verona-Inter in diretta su Premium Sport 2 e Premium Calcio 1 HD alle ore 15.00, telecronaca: Fabrizio Ferrero. Commento tecnico: Massimo ...

Inter - Spalletti : “da club basi per costruire” : Sono state gettate ottime basi per il futuro e, alla fine della stagione, le scelte della societa’ saranno semplici: lo dice l’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti alla vigilia della trasferta di Verona, dove i nerazzurri affronteranno il Chievo. “Si lavora sempre per migliorare. La società – spiega il tecnico nerazzurro – ha lavorato per salire in classifica e i calciatori hanno sempre lavorato in maniera ...

Inter - Spalletti : 'Cosa abbiamo in meno di Roma e Lazio? Un punto' : L'Inter non molla la lotta Champions. Si duella a distanza con Roma e Lazio: 'Cosa abbiamo in più di loro? Non lo so, però abbiamo un punto in meno', il pensiero di Luciano Spalletti. Mal di trasferta.

Inter - Spalletti : "Esigenti ma siamo dove volevamo. Gagliardini out? Non cambio" : Ma proprio come crescita di centro sportivo, di prospettive future, di modo di lavorare in un mondo che viaggia veloce. Si cerca di anticipare le richieste e le esigenze. Sono convinto che ci siano ...

Inter - Spalletti : 'Qualcosa in più di Roma e Lazio? No - abbiamo un punto in meno' : L'Inter non molla la lotta Champions. Si duella a distanza con Roma e Lazio: 'Cosa abbiamo in più di loro? Non lo so, però abbiamo un punto in meno', il pensiero di Luciano Spalletti. Mal di trasferta.

Chievo Verona-Inter - la conferenza stampa di Spalletti LIVE : Il 4-0 al Cagliari non deve essere solo un caso: l'Inter ha l'obbligo di continuare a vincere. Questa, per i nerazzurri, è la strada per arrivare alla qualificazione in Champions League, da ...